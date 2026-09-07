lunes 07 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Plaza de Marte, un espacio para la cultura en Santiago de Cuba

Picture of David Bell Vega
David Bell Vega

Desde sus mismos inicios la llamada Plaza de Marte fue sitio de encuentro de diversas índoles: militar, social, y posteriormente cultural.

Así ha trascendido en el tiempo, a pesar de haber sido objeto de varias reestructuraciones y rehabilitaciones.

Es este un sitio de la ciudad de Santiago de Cuba que destaca por su ambiente tranquilo y acogedor. Es también una plaza cultural por excelencia para la celebración de eventos para todas las edades.

Entre estos encuentros podemos mencionar los festivales de la Trova Pepe Sánchez, el Matamoroson, que guardan en su programación presentaciones cumbres en este sitio como Galas inaugurales, conciertos exclusivos y espectáculos de cierre.

El escenario natural que es Plaza de Marte es escogido en los últimos tiempos para la celebración de momentos culturales dentro de las llamadas noches santiagueras, actividades veraniegas y otras fechas que atraen la aglomeración de los públicos.

Es entonces válido el llamado a su cuidado y preservación como patrimonio de la urbe y la nación

Destacadas
Abrió sus puertas Universidad de La Habana al nuevo curso
Repartidos algunos premios del 6to Torneo Internacional «Ficha de Oro»
El Legado Cultural de Félix B. Caignet se inmortaliza con la UNEAC santiaguera (+PodCast)
Defensores de la Justicia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios