Plaza de Marte, un espacio para la cultura en Santiago de Cuba

Desde sus mismos inicios la llamada Plaza de Marte fue sitio de encuentro de diversas índoles: militar, social, y posteriormente cultural.

Así ha trascendido en el tiempo, a pesar de haber sido objeto de varias reestructuraciones y rehabilitaciones.

Es este un sitio de la ciudad de Santiago de Cuba que destaca por su ambiente tranquilo y acogedor. Es también una plaza cultural por excelencia para la celebración de eventos para todas las edades.

Entre estos encuentros podemos mencionar los festivales de la Trova Pepe Sánchez, el Matamoroson, que guardan en su programación presentaciones cumbres en este sitio como Galas inaugurales, conciertos exclusivos y espectáculos de cierre.

El escenario natural que es Plaza de Marte es escogido en los últimos tiempos para la celebración de momentos culturales dentro de las llamadas noches santiagueras, actividades veraniegas y otras fechas que atraen la aglomeración de los públicos.

Es entonces válido el llamado a su cuidado y preservación como patrimonio de la urbe y la nación