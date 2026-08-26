jueves 27 agosto 2026
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Realizan evento de ajedrez para niños en Santiago de Cuba

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Brita García Alberteris

Tableros de ajedrez, relojes y el que hacer de pequeños exponentes del juego ciencia modificaron la rutina en el Hotel Deportivo y la Biblioteca Provincial Elvira Cape de Santiago de Cuba, en las últimas semanas.
Más de 30 niños llegaron hasta las dos instalaciones para buscar el trono en las modalidades standard, blitz y rápida, del Torneo Infantil Buscando a Reinas y Reyes.

La justa bajó sus cortinas el pasado jueves, dejando a Fidel Francisco Ferrat Ortiz como el máximo acumulador entre los menores de ocho años, con 6 puntos.
Diago Alejandro Garlobo Sánchez (13) fue el que más unidades acopió en la pugna absoluta, mientras que Driana Paola Vela Guerra (10.5) hizo lo propio entre las damas.

Detrás de cada ronda, estuvieron los esfuerzos de la Comisión Provincial de Ajedrez y el proyecto ChessChago, con el respaldo del Grupo Hotelero Islazul y la Biblioteca “Elvira Cape”. El objetivo es que esta cita siga siendo un espacio para fomentar el talento de las jóvenes figuras.

Desde la pasada edición, se disputan tres modalidades “siguiendo la tendencia internacional de que los eventos tengan sus competencias blitz, rápida y la clásica o standard.

Con estos torneos se preparan a los trebejistas infantiles para medirse a nivel nacional y afrontar torneos que sigan las tendencias internacionales.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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