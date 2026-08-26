Dengue: una amenaza que se puede prevenir

Un pequeño mosquito puede convertirse en el punto de partida de una enfermedad capaz de poner en alerta a comunidades enteras. Detrás de una picadura aparentemente insignificante puede esconderse el virus del dengue, una infección que continúa representando uno de los grandes desafíos de salud pública en numerosas regiones del planeta. El 26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue, se convierte en una oportunidad para mirar más allá del mosquito y recordar que la prevención comienza, muchas veces, con acciones tan sencillas como eliminar un recipiente donde pueda acumularse agua.

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. También pueden intervenir otras especies del género Aedes, como Aedes albopictus, aunque su contribución suele ser secundaria frente a Aedes aegypti. La enfermedad afecta especialmente a regiones tropicales y subtropicales y tiene una fuerte presencia en zonas urbanas y semiurbanas.

La importancia de esta fecha radica precisamente en la necesidad de aumentar la conciencia sobre una enfermedad que puede prevenirse mediante el control del mosquito y la reducción de los lugares donde se reproduce. El 26 de agosto es reconocido en numerosos países como el Día Internacional contra el Dengue y se utiliza para promover información, prevención y participación comunitaria.

El dengue no es una enfermedad nueva, pero durante las últimas décadas su presencia ha aumentado considerablemente. La Organización Mundial de la Salud señala que los casos notificados pasaron de 505.430 en el año 2000 a 14,6 millones en 2024. Ese mismo año se registró el mayor número de casos comunicado en un periodo de doce meses, con más de 12.000 muertes relacionadas con la enfermedad.

La magnitud del problema también puede observarse desde otra perspectiva: aproximadamente la mitad de la población mundial está actualmente en riesgo de contraer dengue y se estima que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. Muchas de ellas son asintomáticas o provocan cuadros leves, por lo que las cifras oficiales probablemente representan solo una parte del verdadero número de infecciones.

En 2024, además, más de 100 países de todos los continentes notificaron casos. La región de las Américas soportó una proporción especialmente elevada de la carga mundial, con más de 13 millones de casos comunicados a la OMS. Durante los primeros siete meses de 2025, la organización recibió notificaciones de más de cuatro millones de casos y más de 3.000 muertes procedentes de 97 países.

Estos números ayudan a comprender por qué la lucha contra el dengue no puede limitarse a los hospitales. El control comienza mucho antes, en las viviendas, los patios, las calles, los espacios comunitarios y todos aquellos lugares donde el mosquito puede encontrar las condiciones necesarias para reproducirse.

El Aedes aegypti tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse al entorno humano. No necesita grandes lagunas ni extensos espacios naturales para reproducirse. Los recipientes que acumulan pequeñas cantidades de agua pueden convertirse en criaderos: cubetas, neumáticos, macetas, botellas, recipientes abandonados, depósitos de agua y otros objetos expuestos a la lluvia pueden proporcionar las condiciones adecuadas para que el mosquito deposite sus huevos.

Ahí aparece uno de los mensajes centrales de esta jornada: combatir el dengue no significa únicamente combatir al mosquito adulto. Significa impedir que pueda completar su ciclo de reproducción.

Por eso, vaciar, tapar, limpiar o eliminar los recipientes que puedan acumular agua tiene un enorme valor preventivo. La OMS recomienda cubrir, vaciar y limpiar semanalmente los recipientes destinados al almacenamiento doméstico de agua y eliminar correctamente los residuos y otros objetos que puedan convertirse en hábitats artificiales para el mosquito.

La responsabilidad, sin embargo, no puede recaer exclusivamente sobre las familias. El dengue requiere una respuesta coordinada entre autoridades sanitarias, gobiernos locales, instituciones educativas, servicios de limpieza, profesionales de la salud y ciudadanía. Las campañas de prevención, la vigilancia epidemiológica, el control de vectores y la educación sanitaria forman parte de una misma estrategia.

La participación comunitaria puede marcar una diferencia enorme. Cuando los vecinos revisan periódicamente sus viviendas y espacios comunes, eliminan recipientes con agua acumulada y colaboran con las campañas de control, se reducen las oportunidades de reproducción del mosquito. La prevención deja entonces de ser una acción individual y se convierte en una tarea colectiva.

El comportamiento del mosquito también es importante para comprender cómo protegerse. Los mosquitos que transmiten el dengue están activos durante el día, por lo que la protección frente a las picaduras no debe limitarse a las horas nocturnas. La OMS recomienda utilizar ropa que cubra buena parte del cuerpo, repelentes adecuados, mosquiteros cuando sea necesario y barreras físicas como mallas en puertas y ventanas.

Las primeras señales de la enfermedad pueden confundirse fácilmente con otros procesos infecciosos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre elevada, el dolor de cabeza intenso, el dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas. Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la infección y pueden durar entre dos y siete días.

Aunque muchas personas se recuperan en una o dos semanas, el dengue no debe ser subestimado. Algunas infecciones pueden evolucionar hacia formas graves que requieren atención hospitalaria. Entre los signos de alarma se encuentran el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, la respiración acelerada, el sangrado de encías o nariz, la presencia de sangre en vómitos o heces, la debilidad intensa, la palidez y la piel fría. Ante estos síntomas es fundamental buscar atención médica inmediatamente.

Existe además una particularidad que hace especialmente importante la vigilancia: una infección previa por dengue puede aumentar el riesgo de desarrollar dengue grave durante una infección posterior. Esto se relaciona con la existencia de diferentes serotipos del virus y constituye otra razón para no pensar que haber tenido dengue una vez significa quedar protegido frente a todas las futuras infecciones.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. La atención médica se centra en controlar los síntomas, mantener una adecuada hidratación y vigilar la evolución del paciente. La OMS señala que el paracetamol puede utilizarse para aliviar el dolor, mientras que medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico deben evitarse debido al riesgo de aumentar las hemorragias.

Por esa razón, ante una sospecha de dengue no es recomendable automedicarse. La evaluación de un profesional sanitario permite valorar los síntomas, establecer el diagnóstico mediante las pruebas correspondientes cuando estén indicadas y determinar la atención necesaria.

El avance del dengue también está relacionado con transformaciones ambientales y sociales. La urbanización rápida y desordenada, la acumulación de residuos, las dificultades para acceder a agua segura y las prácticas de almacenamiento pueden favorecer la proliferación del mosquito. A esto se suman los desplazamientos de personas, las condiciones de los sistemas sanitarios y los cambios ambientales.

El cambio climático ocupa también un lugar importante en esta conversación. El aumento de las temperaturas, las precipitaciones y la humedad puede favorecer las condiciones necesarias para que los mosquitos sobrevivan y se reproduzcan en determinadas regiones. La OMS identifica el cambio climático, junto con la urbanización, los desplazamientos y las dificultades de los sistemas de salud, entre los factores relacionados con el incremento del riesgo de propagación.

Esto ayuda a entender por qué el dengue ha comenzado a aparecer o reaparecer en lugares donde anteriormente era menos habitual. La OMS ha documentado su expansión hacia nuevas zonas, incluidas regiones de Europa y el Mediterráneo Oriental. En 2024 se notificaron casos en España, Francia e Italia.

La expansión geográfica convierte al dengue en un problema que ya no puede considerarse exclusivamente tropical. Las condiciones climáticas y ambientales están cambiando y, con ellas, también pueden cambiar las áreas donde determinados vectores encuentran condiciones favorables.

Pero hay algo que sí permanece bajo el control de las comunidades: la prevención cotidiana.

Una inspección semanal del hogar puede convertirse en una herramienta de salud pública. Revisar patios, balcones, terrazas, jardines, canaletas y recipientes exteriores permite detectar posibles criaderos antes de que se conviertan en un problema. Vaciar el agua acumulada, mantener cubiertos los depósitos y eliminar objetos innecesarios puede parecer una tarea pequeña, pero multiplicada por cientos o miles de viviendas puede tener un impacto significativo.

La escuela también desempeña un papel fundamental. Los niños y jóvenes pueden convertirse en grandes transmisores de mensajes de prevención hacia sus hogares. Una campaña educativa puede enseñar que el mosquito no necesita un estanque para reproducirse y que un simple recipiente abandonado puede convertirse en parte del ciclo de transmisión.

La información es igualmente importante porque ayuda a combatir algunos conceptos erróneos. El dengue no se transmite normalmente por el simple contacto cotidiano entre personas. La principal vía de transmisión es la picadura de un mosquito infectado. La cadena se inicia cuando el mosquito adquiere el virus al picar a una persona infectada y posteriormente puede transmitirlo al picar a otra persona.

Por eso, una persona con dengue también debe recibir orientación médica sobre cómo evitar nuevas picaduras, especialmente durante la etapa en que el virus circula en la sangre. De esta manera se reduce la posibilidad de que otro mosquito adquiera el virus y contribuya posteriormente a la transmisión.

La historia de la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos demuestra que el control de estos vectores puede salvar vidas. La experiencia acumulada en América Latina ha permitido desarrollar estrategias de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control comunitario. La OPS mantiene desde hace décadas programas específicos para apoyar a los países en la prevención y control del dengue y otras arbovirosis.

La prevención también requiere continuidad. No basta con limpiar una vez cuando aparecen muchos casos. El control del mosquito debe mantenerse de forma permanente, porque los huevos y las poblaciones de mosquitos pueden volver a aparecer cuando encuentran nuevamente condiciones favorables.

Ese es uno de los mayores retos: conseguir que la prevención forme parte de los hábitos cotidianos y no sea únicamente una reacción ante una emergencia.

El 26 de agosto sirve precisamente para reforzar ese mensaje. La fecha no debe convertirse solamente en una jornada de publicaciones y campañas, sino en un recordatorio de que las decisiones tomadas en el hogar y en la comunidad pueden contribuir a reducir el riesgo.

La lucha contra el dengue también es una lucha contra la indiferencia. Un recipiente abandonado puede parecer insignificante. Un poco de agua acumulada puede parecer inofensivo. Un mosquito puede parecer simplemente una molestia. Pero cuando esos elementos se combinan con un virus circulante, las consecuencias pueden ser graves.

Por eso, detrás de cada campaña de prevención hay una idea sencilla: eliminar el criadero antes de que aparezca el problema.

El Día Internacional contra el Dengue invita a mirar con atención aquello que muchas veces pasa desapercibido. Revisar una maceta, vaciar un recipiente, tapar un depósito, limpiar un patio o utilizar repelente son acciones pequeñas que adquieren un significado mucho mayor cuando una comunidad entera las realiza de forma coordinada.

La lucha contra el dengue no depende exclusivamente de grandes laboratorios ni de sofisticados hospitales. También se libra en las calles, en los hogares y en los espacios donde vivimos. Se libra con información, prevención, vigilancia y participación.

El desafío sigue siendo enorme. La OMS estima que alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta al riesgo de dengue y que la enfermedad es actualmente endémica en más de 100 países.

Pero también existe una poderosa herramienta al alcance de todos: la prevención.

Este 26 de agosto, el mensaje es claro: menos criaderos significa menos mosquitos; menos mosquitos infectados significa menor riesgo de transmisión. No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a reconocer el riesgo y actuar antes de que la enfermedad llegue.

Porque frente al dengue, la prevención no comienza en una sala de hospital. Muchas veces comienza mucho antes, cuando alguien decide vaciar un recipiente con agua, tapar un depósito o revisar su patio.

Y esa pequeña acción, repetida por miles de personas, puede convertirse en una gran barrera contra una enfermedad que continúa desafiando a comunidades de todo el mundo.