martes 06 octubre 2026
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Rinden tributo en Cuba a víctimas del terrorismo de Estado

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Representantes de naciones caribeñas acreditados en Cuba rindieron tributo a las víctimas del terrorismo de Estado, en vísperas del aniversario 50 de la voladura en pleno vuelo de un avión comercial cubano.

En el acto, celebrado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, presidente de la institución, señaló la significación de este hecho dirigido por el Gobierno estadounidense contra el pueblo cubano.

«No podemos olvidar lo ocurrido. Aquel horror no fue un accidente aislado, fue la expresión más brutal y criminal de una guerra sucia que se ensañó contra nuestro pueblo», sentenció.

Halim Majeed, embajador de Guyana y decano del Grupo de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Cuba, describió el panorama actual de la región y la necesidad de denunciar los crímenes que comete la administración de Donald Trump hacia la isla caribeña.

«La región está enfrentándose a un resurgimiento de la Doctrina Monroe y la amenaza a la paz regional. En este contexto vemos una crisis humanitaria que se intensifica contra Cuba», afirmó.

«Esto obliga a que condenemos este tipo de terrorismo económico contra nuestra nación hermana», agregó.

Durante su intervención, David Comissiong, representante de Barbados ante la Caricom, señaló las vivencias de los habitantes de su nación durante los acontecimientos. El Día Caricom-Cuba contra el Terrorismo se celebra cada 6 de octubre en memoria de las 73 víctimas del atentado terrorista contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación, ocurrido frente a las costas de Barbados en 1976.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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