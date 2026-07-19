domingo 19 julio 2026
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Sofocado incendio en subestación eléctrica de Alquízar

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Sin víctimas ni afectaciones a las viviendas cercanas, fue extinguido un incendio en la subestación Paseo Alquízar KV 4000, en el municipio de Alquízar, Artemisa

Un incendio en la subestación Paseo Alquízar KV 4000, en el municipio de Alquízar, provincia de Artemisa, fue extinguido sin que se registraran víctimas ni afectaciones a las estructuras de las viviendas cercanas, confirmaron las autoridades al Telecentro ARTV y otros medios provinciales.

Según el perfil de Facebook del Telecentro, el siniestro comenzó alrededor de las tres y 20 p.m. de este sábado y los daños materiales se limitaron a componentes del sistema eléctrico, entre ellos crucetas, aisladores y tensores.

El incendio afectó el servicio eléctrico a unos mil 800 clientes, equivalentes a cerca de siete mil personas, pertenecientes a los consejos populares Mayorquín Sur y Pulido Guanímar, en el municipio de Alquízar.

La rápida intervención de los bomberos del territorio permitió controlar y apagar las llamas en breve tiempo, según precisaron fuentes oficiales.Al lugar acudieron unidades del Comando 9 de Alquízar, junto a refuerzos del Comando 6 de San Antonio de los Baños y el Comando 10 de Güira de Melena.

Raúl Pedro Noriega Díaz, director de la entidad, declaró a los medios provinciales que la causa preliminar podría estar relacionada con sobrecalentamiento por carga.Las investigaciones continúan para determinar con exactitud las circunstancias que originaron el incidente.

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Comentarios
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