domingo 19 julio 2026
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Descubriendo Maravillas en la Poesía de Nicolás Guillén

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Sergio Martínez Martínez

En ocasión de conmemorarse 10 de Julio es el Aniversario 124 del natalicio de nuestro Poeta Nacional Nicolás Guillén, en el Salón de Los Espejos del Gobierno Provincial se presentó una novedosa  publicación titulada: “ESTUDIO ESTADÍSTICO Y CONCEPTUAL DEL LÉXICO DE NICOLÁS GUILLÉN EN LOS POEMARIOS WEST INDIES, LTD Y TENGO”.

El título que tuvo en la exposición las palabras de elogio a cargo del notable poeta, escritor y periodista,  Reinaldo Cedeño Pineda, es obra del Doctor Leonel Ruíz Miyares, Director del Centro de Lingüística  Aplicada, “ Vitelio Ruíz Hernández- Eloina Miyares Bermúdez” ( CLA-VE ), sus inolvidables padres fundadores de la prestigiosa institución, perteneciente al Ministerio de  Ciencia, Tecnología y  Medio Ambiente ( CITMA ) de  Santiago de Cuba.

En más de 200 páginas el libro asume una aguda investigación que descubre y expone el maravilloso arte poético de Nicolás Guillén, ofreciendo una  pauta para el estudio lingüístico a  partir del uso de las nuevas tecnologías en la especificación de su léxico, luego de una pesquisa que comenzó en el 2019 abarcando 28  poemarios cedidos por la Fundación Nicolás Guillén.

Aclara el Doctor Leonel Ruíz que con el etiquetador de corpus textuales se está procesando toda la obra de Guillén, lo que ahora  el actual volumen solo se centra en los antológicos poemarios, West Indies, LTD. Y  Tengo, publicado el primero en 1934, y 30 años después en 1964  Tengo, se escogieron estos  dos porque  West Indies, LTD habla sobre la presencia norteamericana en el mundo pero sobretodo en las islas caribeñas, y tres décadas posteriores Tengo, el poemario inicial que hace el Poeta Nacional luego del  triunfo  revolucionario del Primero de Enero de 1959, donde plasma el renacer y cambio social en la nación.

Ante la presencia de intelectuales, artistas y profesores de la Universidad de oriente se mostró  el  compendio “ ESTUDIO ESTADÍSTICO Y CONCEPTUAL DEL LÉXICO DE NICOLÁS GUILLÉN EN LOS POEMARIOS WEST INDIES, LTD Y TENGO” en una jornada científica y literaria que concluyó con la magistral interpretación del Orfeón Santiago cantando los poemas de  Nicolás Guillén.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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