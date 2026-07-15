Las cosas más extrañas que interfieren con el Wi-Fi

El mundo funciona gracias al wifi, pero hay cosas extrañas que pueden obstaculizarlo, incluido tu almuerzo.

Alex Hills es un pionero: fue una de las primeras personas en el mundo en enfrentarse a los problemas de conexión wifi.

En 1993, mientras trabajaba como profesor en la Universidad Carnegie Mellon (EE. UU.), lideró el equipo que construyó una de las primeras redes wifi de gran tamaño.

Hills relata esta historia en su libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio («Wi-Fi y los chicos malos de la radio»).

Sin embargo, la expresión «Bad Boys» (chicos malos) no se refiere a su heterogéneo grupo de pioneros de internet, sino que es el nombre que dio a los objetos y procesos que interfieren con el buen funcionamiento del wifi.

Es posible que tu propia casa esté llena de estos «chicos malos», que hacen todo lo posible por interrumpir que disfrutes de tus memes. Algunas de estas interferencias no sorprenden, como las paredes gruesas; otras resultan un tanto insólitas.

Identificar estos problemas podría ayudar a solucionar tu conexión e, incluso, podría cambiar tu forma de ver una de las tecnologías más importantes de tu vida.

Microondas

Durante 17 años, unas misteriosas señales de radio desconcertaron a los astrónomos en Australia.

Algunos las atribuían a las erupciones solares; el público sospechaba de los extraterrestres.

Finalmente, descubrieron que el culpable estaba mucho más cerca: su telescopio captaba ráfagas de energía provenientes del microondas de la oficina a la hora del almuerzo.

Los telescopios no son la única tecnología vulnerable a las interferencias de los microondas; estos también pueden afectar el funcionamiento de tu red wifi.

El wifi, al igual que la mayoría de las tecnologías de comunicación inalámbrica, transmite información mediante ondas de radio.

Los gobiernos reservan la mayor parte de las frecuencias de radio para fines específicos, como las fuerzas del orden, el control del tráfico aéreo y las emisoras de radio AM y FM. Sin embargo, algunas frecuencias están libres para su uso público sin necesidad de licencia.

Por ejemplo, la banda de 2,4 GHz es una de las frecuencias más utilizadas por las redes wifi y los dispositivos Bluetooth. Curiosamente, es también la frecuencia que utiliza el microondas para calentar las sobras.

Los hornos microondas cuentan con blindaje para mantener en su interior las ondas que calientan la comida. Sin embargo, si tienes un microondas viejo y deteriorado, o si abres la puerta antes de que termine el ciclo de calentamiento, Hills señala que esto puede interferir con la señal wifi.

«Es una de las fuentes de interferencia más importantes de las que se suele hablar», afirma Hills. El mismo problema puede surgir debido a fugas de frecuencia procedentes de luces fluorescentes o de los sistemas de encendido de los automóviles.

«Hoy en día, los microondas suponen un problema menor», comenta Hills. Están mejor fabricados y el wifi puede funcionar en la banda de 5 GHz en lugar de en la de 2,4 GHz. No obstante, si dispones de una configuración wifi antigua o de un microondas viejo, descongelar una comida preparada podría interrumpir la visualización de tus memes.

Acuarios

Si tienes mascotas acuáticas en casa, esto podría causar problemas.

«Una señal de radio se debilita naturalmente con la distancia», explica Hills. «Pero a veces atraviesa un objeto que atenúa la señal. A esto lo llamamos ‘efecto sombra'».

El wifi y el agua no se llevan bien. Entre otros problemas, las moléculas de agua pueden actuar como pequeños imanes que absorben la potencia de la señal de radio. Si hay una pecera entre tú y tu router, esta puede crear una zona sin cobertura wifi.

El efecto sombra es el principal problema que enfrentan los usuarios de redes wifi, señala Hills, y no solo debido a las peceras.

Las ondas de radio pueden atravesar ciertos materiales, como la madera y el panel de yeso, con relativa facilidad. Sin embargo, las paredes de materiales densos, como el ladrillo o el hormigón, presentan mayores dificultades.

«Imagina una línea recta que conecta tu router con el dispositivo al que deseas dar servicio», dice Hills. La señal puede rebotar por la habitación y sortear los obstáculos siguiendo otras trayectorias; no obstante, cuantos más obstáculos haya en el camino, más difícil resulta la transmisión.

Una distancia menor también facilita el funcionamiento del wifi. Colocar el router en el centro de la casa y situarlo lo más alto posible son buenos primeros pasos.

Si eso no es suficiente, puedes probar a utilizar un extensor de wifi para potenciar la señal, o bien sustituir el router por una red en malla («mesh») que distribuya la conexión por todo el espacio mediante varios dispositivos pequeños.

Así no tendrás que molestar a los pobres peces.

Espejos

Los microondas pueden interferir con las señales wifi; los acuarios pueden absorberlas. Pero existe otro problema común: la reflexión.

Las ondas de radio son otra forma de luz. Y, al igual que la luz rebota en superficies reflectantes como los espejos, también puede hacerlo tu señal wifi.

Cualquier superficie plana y reflectante, como un televisor, puede causar el mismo problema. También podrías experimentar este inconveniente si las paredes de tu casa contienen láminas metálicas en sus materiales de construcción.

Si tienes una zona sin cobertura en casa, imagina una línea recta entre tú y el router y piensa si hay algún espejo o un televisor grande que pudiera estar desviando la señal al hacerla rebotar.

Podrías considerar cambiar de sitio las superficies reflectantes. O bien, si no quieres alterar la distribución de la casa, este es otro problema que los extensores de wifi pueden ayudar a solucionar.

Invierno

La lluvia no debería interrumpir tu conexión Wi-Fi, a menos que utilices una red en otro edificio separado por un espacio abierto. Sin embargo, cuando el tiempo empeora considerablemente, pueden surgir problemas.

Las nevadas pueden inutilizar la infraestructura que abastece a una casa, un barrio o incluso a toda una localidad, ya sea debido al frío extremo que daña los componentes metálicos de los cables o a la acumulación de nieve que bloquea las señales por satélite.

El calor puede provocar problemas similares. Y, aunque las condiciones meteorológicas no sean la causa directa, las redes pueden ralentizarse cuando todos los miembros de la casa están confinados en el interior y viendo YouTube al mismo tiempo.

Esto significa que la interrupción en la difusión de memes podría ser una consecuencia más del cambio climático. ¿La solución? Además de aportar tu granito de arena por el planeta, puedes presionar a las compañías de telecomunicaciones y a las autoridades locales para que adopten medidas proactivas.

En cuanto a Alex Hills, actualmente vive en Alaska, donde ha dedicado gran parte de su carrera a ayudar a pueblos y aldeas remotas a conectarse a internet.

Los servicios de internet satelital han facilitado mucho este proyecto, pero también presentan sus propios problemas con el wifi.

A veces, cuando una tormenta de nieve cubre la antena parabólica, hay que usar la pala.

(Tomado de BBC Mundo)