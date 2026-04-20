lunes 20 abril 2026
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Agradece Cuba apoyo de Izquierda Europea contra el bloqueo de EE.UU.

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Cuba agradeció hoy al partido Izquierda Europea por su apoyo en una reciente resolución que condena el bloqueo impuesto a la nación antillana por el gobierno de Estados Unidos.

El documento reconoce los graves daños provocados al pueblo cubano por el recrudecimiento del bloqueo y por el actual cerco energético, señaló en la red social X Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller recalcó además que la agrupación política, que une a partidos democráticos de la izquierda alternativa y progresista del continente europeo, también llamó a poner fin a las amenazas del gobierno estadounidense contra Cuba.

La solidaridad y la razón están con nuestro país. Sabemos que no estamos ni estaremos solos, aseguró Rodríguez Parrilla.

Durante su octavo congreso, que tuvo lugar entre el 17 y 18 de abril en Bélgica, Izquierda Europea subrayó en su resolución la intención de Washington de sofocar la vida económica y social de Cuba.

Alertaron que las acciones del Gobierno estadounidense tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas, afectan el sistema energético, limitan la producción, obstaculizan el funcionamiento de los servicios básicos y erosionan la capacidad de desarrollo de la nación caribeña.

En consecuencia, el partido Izquierda Europea exigió el levantamiento inmediato del bloqueo y la derogación de todas las medidas que impiden a Cuba comerciar libremente, acceder a los recursos energéticos y mantener relaciones económicas normales con los países que deseen hacerlo.

Asimismo, instaron a la Unión Europea y a la comunidad internacional a adoptar una postura firme, en rechazo a la aplicación extraterritorial de las sanciones de Estados Unidos, para garantizar que Cuba pueda recibir petróleo y otros suministros esenciales.

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