lunes 20 abril 2026
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Resalta Morales Ojeda iniciativa «Mi firma por la Patria»

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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó desde su perfil en Facebook la importancia de la convocatoria denominada «Mi firma por la Patria», concebida como ejercicio de soberanía popular frente a la escalada de agresiones contra la nación.

Según el dirigente, organizaciones de la sociedad civil impulsaron esta iniciativa como respuesta al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, además de las campañas de calumnias, las agresiones mediáticas y la guerra híbrida permanente.

Al rubricar el documento, los ciudadanos ejercen un derecho y cumplen el deber constitucional de defender la nación, acotó el dirigente.

Morales Ojeda subrayó que la propuesta fortalece la unidad nacional al articular un frente contra la desinformación, coincidiendo con el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón y el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro Ruz.

«La firma constituye una herramienta de comunicación política que refleja la vocación de paz del pueblo cubano y desenmascara las campañas que buscan distorsionar su realidad», reafirmó.

El dirigente añadió que, en un contexto internacional marcado por la manipulación mediática, este movimiento demuestra que la defensa de la utopía y la construcción de herramientas comunicacionales propias son vías legítimas para contrarrestar la violencia fascista y reafirmar el derecho de Cuba a existir sin injerencias.

La iniciativa prevé la participación de ciudadanos en todo el país y se inscribe en las acciones de movilización política que buscan consolidar la soberanía y la independencia.

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Comentarios
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