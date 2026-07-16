Medicina Natural y Tradicional: Algunos usos medicinales del apio

El apio, cuyo nombre científico o binomial es Apium graveolens, resulta una especie muy valorada por sus usos culinarios y por sus propiedades medicinales. Pertenece a la familia de las apiáceas, tiene una distribución cosmopolita y diversos registros históricos documentan su utilización por varias culturas antiguas, incluyendo la egipcia, la griega y la romana. De hecho, Homero le menciona tanto en la Ilíada como en la Odisea.

Sobre el apio apunta el sabio Juan Tomás Roig y Mesa que se trata de una planta europea algo cultivada en Cuba como condimento, la cual se utiliza en la medicina casera cubana para estimular la menstruación en las mujeres. Actualmente se le considera una especie exótica que es objeto de cultivo en el país, según el Catálogo de las Plantas de Cuba publicado en 2024.

Se considera que el apio es consumido en todo el mundo como verdura. Las hojas, los tallos y las semillas pueden ser utilizadas, ya sea como alimento o como condimento. Se le emplea en la elaboración de ensaladas, caldos o guisos, para condimentar carnes y pescados, incluso en coctelería. En este último caso se usa la sal de apio, elaborada a partir de una mezcla de sal común y semillas de apio trituradas, con la cual se realza el sabor de los cocteles Bloody Mary.

Desde el punto de vista medicinal se le reconocen a la planta diversos beneficios para la salud. La artritis, la gota y otras enfermedades reumáticas, las infecciones urinarias, las dislipidemias, la gripe y la tos, varios padecimientos digestivos y algunos problemas nerviosos pueden ser abordados mediante el uso del apio. Se comparten a continuación algunas recomendaciones para su empleo con estos fines, tomadas de textos modernos de fitoterapia, los que tienen en cuenta tanto los registros etnomédicos como las evidencias generadas por la investigación moderna.

Para la artritis, la gota y otras enfermedades reumáticas: Se utilizan las semillas, ya sea en forma de infusión o de decocción, a razón de una cucharadita para una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. En caso de infusión se vierte el agua hirviendo en el recipiente con las semillas y si se prefiere una decocción se hierve la mezcla por unos minutos en recipiente tapado. En ambos casos de deja refrescar el preparado, se filtra y se consume tres veces al día, siempre una taza. La elección de un método u otro depende más que nada de la preferencia de quien lo va a consumir.

Se utilizan las semillas, ya sea en forma de infusión o de decocción, a razón de una cucharadita para una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. En caso de infusión se vierte el agua hirviendo en el recipiente con las semillas y si se prefiere una decocción se hierve la mezcla por unos minutos en recipiente tapado. En ambos casos de deja refrescar el preparado, se filtra y se consume tres veces al día, siempre una taza. La elección de un método u otro depende más que nada de la preferencia de quien lo va a consumir. Para el dolor de estómago, la gastritis y problemas del colon: Se utilizan los tallos picados para preparar una infusión, a razón de una cucharada para una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. Esta cantidad se bebe tres veces en el día, pudiendo no filtrarse el preparado para así masticar y consumir los tallos de la planta.

Se utilizan los tallos picados para preparar una infusión, a razón de una cucharada para una taza de agua, equivalente a 250 mililitros. Esta cantidad se bebe tres veces en el día, pudiendo no filtrarse el preparado para así masticar y consumir los tallos de la planta. Para disminuir las grasas en la sangre: La forma de elaboración sería similar al caso de anterior, pero se emplea solo una vez a la semana, tomándose una taza tres veces al día.

La forma de elaboración sería similar al caso de anterior, pero se emplea solo una vez a la semana, tomándose una taza tres veces al día. Para la gripe y la tos:Se emplean los tallos y las hojas frescos troceados en caso de este tipo de problemas respiratorios, a razón de cinco a seis cucharadas para un litro de agua. Con ello se elabora una decocción en recipiente tapado, dejando hervir la mezcla por cinco minutos. Pasado este tiempo se aparta del fuego, se deja refrescar y se filtra para su ingestión. Debe beberse una taza, equivalente a 250 mililitros, tres veces al día. Se recomienda, en caso necesario, mantener este tratamiento por hasta siete días.

Aunque la planta es de uso bastante común y forma parte de la dieta del hombre, está documentada la incidencia de dermatitis en pacientes sensibles al apio, a la vez que se sabe que en el útero inhibe la implantación del huevo o cigoto y aumenta las contracciones de este órgano, por lo que no se recomienda su uso medicinal en mujeres embarazadas o que lo están intentando. Además, hay que tener en cuenta de que no se dispone de datos que avalen la seguridad de su empleo con fines medicinales por mujeres que lactan o niños menores de 3 años.

Siempre es conveniente observar que el apio puede interactuar con algunos medicamentos, entre ellos la warfarina, cuando se ingiere en altas dosis. También se refiere que su uso concomitante con antiinflamatorios no esteroideos puede aportar una sinergia con mayores beneficios.

De esta forma resulta entonces el apio una planta útil como parte de la cocina y de nuestro botiquín. Por sus beneficios mantiene todavía su valor actualmente para el cuidado de nuestra salud… ¡desde lo natural!