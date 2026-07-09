jueves 09 julio 2026
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The New York Times no puede obviar impacto del bloqueo energético en la familia cubana

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Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Un reportaje del reconocido periódico estadounidense The New York Times muestra la vida de una familia cubana de cuatro generaciones en la oriental Santiago de Cuba, que vive entre apagones, escasez de alimentos, dificultades para cocinar, trabajar, estudiar y sostener la vida cotidiana.

El texto intenta presentar la situación cubana desde varias causas, pero no puede ocultar un dato esencial: desde principios de año, el bloqueo efectivo del petróleo y una nueva ola de sanciones de Estados Unidos han paralizado al país, dejándolo sin suficiente combustible para mover el país.

Eso se traduce en hogares sin electricidad durante largas horas, familias que no pueden conservar alimentos, trabajadores que solo pueden generar ingresos cuando llega la corriente, niños que a veces no van a la escuela porque no hay merienda, y comunidades enteras obligadas a reorganizar su vida alrededor de minutos de luz.

El artículo también muestra algo que Washington nunca podrá destruir: la solidaridad popular cubana. Vecinos que comparten comida, familias que se ayudan, personas que sostienen a adultos mayores, niños y enfermos, incluso cuando todos tienen muy poco.

(Tomado de Cuba no es una amenaza)

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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