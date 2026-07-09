The New York Times no puede obviar impacto del bloqueo energético en la familia cubana

Un reportaje del reconocido periódico estadounidense The New York Times muestra la vida de una familia cubana de cuatro generaciones en la oriental Santiago de Cuba, que vive entre apagones, escasez de alimentos, dificultades para cocinar, trabajar, estudiar y sostener la vida cotidiana.

El texto intenta presentar la situación cubana desde varias causas, pero no puede ocultar un dato esencial: desde principios de año, el bloqueo efectivo del petróleo y una nueva ola de sanciones de Estados Unidos han paralizado al país, dejándolo sin suficiente combustible para mover el país.

Eso se traduce en hogares sin electricidad durante largas horas, familias que no pueden conservar alimentos, trabajadores que solo pueden generar ingresos cuando llega la corriente, niños que a veces no van a la escuela porque no hay merienda, y comunidades enteras obligadas a reorganizar su vida alrededor de minutos de luz.

El artículo también muestra algo que Washington nunca podrá destruir: la solidaridad popular cubana. Vecinos que comparten comida, familias que se ayudan, personas que sostienen a adultos mayores, niños y enfermos, incluso cuando todos tienen muy poco.

(Tomado de Cuba no es una amenaza)