Juristas cubanos, firmes en la defensa de la legalidad revolucionaria

La labor de los profesionales del Derecho resulta clave para el funcionamiento del Estado socialista, la defensa de la legalidad y la protección de la soberanía nacional frente a las agresiones externas.

Así sintetizó Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) la importancia de los profesionales del Derecho, en un acto que conmemoró el Día del Trabajador Jurídico y convocó al X Congreso de la organización.

En la celebración, que estuvo presidida por los miembros del Buró Político Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, y contó con la presencia especial del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, Ginarte Gato ratificó el compromiso de los juristas cubanos con la defensa de la patria, la justicia y la soberanía.

Denunció la nueva escalada del Gobierno de Estados Unidos, con medidas coercitivas y un bloqueo energético que calificó como genocidio contra el pueblo cubano, en violación del derecho internacional y la Carta de la ONU.

La joven Patricia Romero Madrigal al dar lectura a la Declaración de la organización por su aniversario 49, expresó que los juristas ratifican su compromiso con la defensa irrestricta a los principios de igualdad soberana de los estados, la no intervención en los asuntos internos y la solución pacífica de las controversias.

La UNJC convocó oficialmente a su X Congreso, que se celebrará en junio de 2027, bajo el lema central: Fortalecimiento de la institucionalidad como garantía de la transformación económica y social del país.

Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la UNJC, dio lectura a una declaración de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que reconoce la trayectoria, firmeza y contribución de la organización de juristas cubanos a la defensa de la legalidad, la soberanía y la justicia social.

La organización solidaria condenó el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, incluyendo el bloqueo energético por Orden Ejecutiva, y reafirmó su compromiso de acompañar al pueblo cubano y a sus juristas.

EXCELENCIA JURÍDICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Guantánamo. —Cuando el gobierno estadounidense se muestra más agresivo en su afán de quebrar nuestra voluntad, asfixiar nuestra economía y silenciar nuestra voz, «los juristas cubanos, con nuestras leyes, y la constitución como escudo, les decimos que no podrán».

Lo anterior fue advertido desde Guantánamo por la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), en mensaje hecho público a propósito de las actividades centrales por el aniversario 49 de la organización.

«En Cuba, la ley no se doblega, ni la justicia negocia su dignidad», queda claro en otra parte del documento leído por Lisandra Premión Torres, una de las profesionales más jóvenes y destacadas de este sector.

La declaración afirma igualmente, que las actuales amenazas imperialistas contra nuestro país son el rostro del mismo bloqueo que, sin el más elemental sentido de humanidad, quebranta leyes, convenios y tratados internacionales.

«A nuestro pueblo le reafirmamos que el Derecho está de su lado, y al imperio, que aquí no habrá retrocesos, ni concesión al chantaje. Ni un paso atrás en la defensa de nuestra Cuba socialista, independiente y soberana», se reitera en el texto.

En nombre de los jóvenes, la proclama, que igualmente respalda la declaración y la posición de nuestro gobierno respecto a los amagos imperialistas, dice que: «heredamos la tradición de decoro de quienes, como Agramonte, Martí y Fidel, fijaron un Derecho revolucionario al servicio del pueblo».

Una labor integral sostenida en la superación de sus profesionales y en la lucha contra el delito, la corrupción, la ilegalidad y las indisciplinas sociales, al Alto Oriente lo hizo merecedor de la sede de las actividades centrales por el Día del Jurista.

Por novena ocasión en forma consecutiva, Guantánamo emerge como Provincia más Destacada en el trabajo de UNJC, condición esta vez compartida con Villa Clara, Granma, La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.

Juristas y colectivos destacados en el trabajo de la organización, y ganadores del concurso nacional de las Sociedades Científicas de esa rama, fueron reconocidos durante el acto, encabezado por Yoel Pérez García, Primer Secretario del Partido en Guantánamo, la Gobernadora, Alis Azahares Torreblanca, y otras autoridades.

Como preámbulo, la celebración, dedicada a Fidel en su centenario, dejó inaugurada la nueva sede guantanamera del Tribunal Provincial Popular.

Construido a un costo de más de 20 000 000 de pesos, el inmueble mejora las condiciones para el trabajo de quienes defienden la legalidad socialista y la soberanía de nuestra nación.