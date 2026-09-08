Texto: Amanda Salazar Ortiz

Año tras año, desde 1958, el 8 de septiembre se conmemora mundialmente el Día Internacional del Periodista para remarcar una de las profesiones pilares en las sociedades contemporáneas.

El trabajo de un periodista consiste en descubrir e investigar temas de interés público, con el fin de contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y elaborar un texto que posteriormente se hará público. Para ello, los comunicadores sociales deben recurrir a fuentes periodísticas fiables y verídicas. Durante la fecha, se busca reconocer a los medios de comunicación, diarios y noticieros, tanto radiales como televisivos, por informar, educar, entretener y defender la libertad de expresión en todo el mundo.

Originada desde el seno de la Unión Internacional de Periodistas, esta efeméride recuerda la importancia del periodismo para la estabilidad política y social en las democracias, además de subrayar su valor como un pilar para el progreso humano. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El Día Internacional del Periodismo se celebra cada 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943.

Su “Reportaje al pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.