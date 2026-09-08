martes 08 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día Internacional del Periodista

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Texto: Amanda Salazar Ortiz

Año tras año, desde 1958, el 8 de septiembre se conmemora mundialmente el Día Internacional del Periodista para remarcar una de las profesiones pilares en las sociedades contemporáneas.

El trabajo de un periodista consiste en descubrir e investigar temas de interés público, con el fin de contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y elaborar un texto que posteriormente se hará público. Para ello, los comunicadores sociales deben recurrir a fuentes periodísticas fiables y verídicas. Durante la fecha, se busca reconocer a los medios de comunicación, diarios y noticieros, tanto radiales como televisivos, por informar, educar, entretener y defender la libertad de expresión en todo el mundo.

Originada desde el seno de la Unión Internacional de Periodistas, esta efeméride recuerda la importancia del periodismo para la estabilidad política y social en las democracias, además de subrayar su valor como un pilar para el progreso humano. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El Día Internacional del Periodismo se celebra cada 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943.

Su “Reportaje al pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.

Destacadas
Día Internacional del Periodista
Presentan en Santiago ejemplar Las Luces de Alberto Lescay de Marina Lourdes Jacobo
Se registra sismo perceptible en La Habana
Juristas cubanos, firmes en la defensa de la legalidad revolucionaria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios