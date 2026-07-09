jueves 09 julio 2026
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Diversidad global distinguirá el Festival de Cine Pobre de Gibara

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La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, del 14 al 18 de julio, reunirá una nómina de cerca de 20 países que abarca desde Asia Central hasta el Caribe, con la novedad de la incorporación del cine de Kirguistán al certamen.

Rafael Grillo, miembro del Comité Organizador, confirmó en exclusiva a la ACN que esta pluralidad geográfica, que incluye títulos de Irán, India, Palestina, Marruecos, Curazao, naciones de Europa y una amplia representación latinoamericana, reafirma el espíritu alternativo y universal del evento.

El estreno de la cinta Mergen, de Chinguiz Narinov, ganadora del Festival Internacional de Cine de Bishkek, marcará un hito en la historia del concurso, afirmó.

En la sección de largometraje de ficción, sobresale la participación de la película iraní Historias del Arcoíris, de Saleh Alavizadeh, que aborda la violencia contra los niños; la india Fátima feminista, de Fasil Muhammed, muy elogiada en festivales; la marroquí Casablanca/Dakar, de Ahmed Boulane; así como representaciones de México con La llamada, de Pablo A.

Tonatiuh, y Un techo sin cielo, de Diego Hernández, y de Venezuela con Espina, de Daniel Poler. En el apartado de cortometrajes de ficción, figuran obras de Palestina (Zhara, de Hadi Shatat), Irán (Ventana Coloreada, de Mohammad Hormozi), la isla caribeña de Curazao (En vísperas, de Elizabeth Francisco) y Honduras (Cubeta, de Joan Barahona), junto a piezas de Argentina, México, España y una amplia presencia de realizadores de la isla.

Grillo resaltó que la categoría de largometraje documental contará con la británica Candidata independiente, de Teilo Vellacott; la francesa Errante, de Benoit Maestre; la brasileña Cuando las niñas crecen, de Neli Mombelli; la española Lorca en La Habana, de José Antonio Torres y Antonio Manuel, al lado de las producciones nacionales.

En el formato de cortometraje documental, el directivo mencionó obras de México, Brasil, Chile y Argentina, así como miradas a Cuba a través de realizadores extranjeros como el estadounidense Charles Abelmann (Nommal) y el argentino Mauricio Centurión (Lo más maravilloso).

El organizador señaló que la sección de Animación incorporará varias propuestas de Brasil, país que encabeza el continente en este apartado, con cuatro obras en concurso, junto a animados de México, Colombia, Chile, Perú, Argentina y España.

Grillo reconoció que, aunque en otros aspectos de la tradicional fiesta multicultural de Gibara la edición de 2026 no alcance el nivel de años anteriores debido a las condiciones actuales, la razón de ser esencial del festival siempre será su programación cinematográfica; el amplio espectro geográfico garantiza el interés del público y la vigencia del certamen.

El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara surgió en abril de 2003, creado por el destacado cineasta cubano Humberto Solás como una plataforma para promover la creatividad, la justicia cultural y el cine de bajo presupuesto.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
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