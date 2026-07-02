Convocan en México a marcha en defensa de Cuba

Ciudad de México, 1 jul.- El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y otras organizaciones convocaron hoy a participar el próximo 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en la isla, en una marcha en defensa de la nación antillana.

Durante una conferencia de prensa en esta capital, los organizadores precisaron que el recorrido comenzará a las 10:30 hora local de ese día en el capitalino Hemiciclo a Juárez y culminará frente a la antigua Embajada de Estados Unidos aquí, situada en la avenida Paseo de la Reforma.

Llamaron a organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, académicos, religiosos, artistas y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa por el 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el oriente del país caribeño.

Recordaron que tales acciones fueron “encabezadas por Fidel Castro como el inicio de la lucha que conduciría al triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959”, y subrayaron que la mayor de las Antillas “continúa siendo un referente de dignidad, soberanía y justicia social”.

Los convocantes denunciaron que el pueblo cubano enfrenta actualmente “la coyuntura más compleja de su historia” y catalogaron el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington como el principal obstáculo para el desarrollo de esa nación.

“Las agresiones contra Cuba han escalado: se ejerce presión sobre empresas que mantienen operaciones en la isla; se impide la llegada de energéticos, y se intenta asfixiar al país para provocar el colapso de su economía y generar condiciones de desestabilización interna”, apuntaron.

A su juicio, las consecuencias de “esta política genocida” se manifiestan en una profunda crisis que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Señalaron que “a esta ofensiva se suma la cínica intentona impulsada desde tribunales estadounidenses contra el General de Ejército Raúl Castro”, lo cual en su opinión constituye una expresión de la política de hostilidad que busca sentar precedentes para nuevas agresiones contra la soberanía.

“Esta escalada obliga a estar alertas ante el riesgo real de que Estados Unidos considere una intervención militar directa como último recurso frente a un pueblo que ha derrotado durante más de 60 años todos los intentos de destruir su proceso revolucionario”, sostuvieron.

Los organizadores consideraron indispensable refrendar una amplia, plural y unitaria expresión de solidaridad con Cuba, capaz de sumar las voces dispuestas a defender su derecho a existir y desarrollarse sin injerencias ni agresiones externas.

Recalcaron que la defensa de la Revolución no corresponde solo a los cubanos, pues constituye una causa de quienes luchan por la autodeterminación de los pueblos, la paz, la soberanía, la no intervención y el antiimperialismo, además de representar la defensa de México.