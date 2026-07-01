Díaz-Canel felicita a Xi Jinping en aniversario de PCCh

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Xi Jinping por el nuevo aniversario del Partido Comunista de China (PCCh).

En su cuenta de X, Díaz-Canel, envió sus congratulaciones en el aniversario 105 del PCCh al señalar que “reciban su secretario general Xi Jinping, los más de 100 millones de militantes y su noble pueblo, una fraternal felicitación de los comunistas cubanos”.

Y a continuación, subrayó, “deseamos que el #PCCh siga sumando éxitos en el desarrollo socialista”.El Partido Comunista de China, fundado el 1 de julio de 1921, ha sido un aliado de Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En múltiples ocasiones, el Gobierno chino ha manifestado su firme respaldo a la Revolución cubana y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.