miércoles 01 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Díaz-Canel felicita a Xi Jinping en aniversario de PCCh

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Xi Jinping por el nuevo aniversario del Partido Comunista de China (PCCh).

En su cuenta de X, Díaz-Canel, envió sus congratulaciones en el aniversario 105 del PCCh al señalar que “reciban su secretario general Xi Jinping, los más de 100 millones de militantes y su noble pueblo, una fraternal felicitación de los comunistas cubanos”.

Y a continuación, subrayó, “deseamos que el #PCCh siga sumando éxitos en el desarrollo socialista”.El Partido Comunista de China, fundado el 1 de julio de 1921, ha sido un aliado de Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En múltiples ocasiones, el Gobierno chino ha manifestado su firme respaldo a la Revolución cubana y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.

Destacadas
Díaz-Canel felicita a Xi Jinping en aniversario de PCCh
Recibió gobernador de Leningrado a delegación cubana
Advierten en Guatemala sobre cirrosis, enfermedad silenciosa
La salud, un activo económico estratégico para África
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios