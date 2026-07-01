Palabras a los intelectuales: 65 años de una política cultural

En conmemoración del aniversario 65 del histórico discurso de Fidel Castro Ruz (1926-2016) conocido como Palabras a los intelectuales, se celebró hoy un acto político-cultural en la Biblioteca Nacional José Martí, la misma que fue testigo de aquel encuentro fundacional en 1961.

La celebración, que este año adquiere una relevancia especial al coincidir con el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

En las palabras centrales, Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), realizó un recorrido por la significación histórica y la vigencia de ese discurso, y recordó que, en junio de 1961, Fidel estableció durante tres jornadas de debates un diálogo culto y sensible con un grupo numeroso de escritores y artistas.

Fidel escuchó con paciencia las preocupaciones de una intelectualidad que se preguntaba cuál sería su rol en el nuevo proceso revolucionario, dijo, y al concluir delineó para la política cultural cubana: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada», una frase que, aunque a menudo se cita de forma aislada, es parte de un discurso mucho más amplio y complejo que defiende la libertad creativa, el diálogo y la disposición del proceso revolucionario a acoger diferentes expresiones y manifestaciones de la creación artística.

La presidenta de la Uneac explicó que, lejos de ser un monólogo, el discurso fue el resultado de un debate genuino donde Fidel interpelaba y precisaba, demostrando ser un intelectual de altísimos quilates.

Bonet de la Cruz enfatizó que Palabras a los intelectuales no fue una promesa vacía, sino que se convirtió en un programa transformador que colocó a la cultura en el centro de las transformaciones sociales del país.

Citó las primeras grandes transformaciones culturales, como la fundación de la Casa de las Américas y la Campaña de Alfabetización, que creó nuevos públicos y nuevos creadores y resaltó que hoy, 65 años después, Cuba cuenta con más de dos mil 500 instituciones culturales, lo que significa una de las coberturas más altas del mundo.

El acto constituyó una reafirmación de la política cultural cubana y del papel central de la cultura en el proyecto socialista, pues 65 años después, Palabras a los intelectuales sigue siendo un documento vivo que convoca al diálogo y a la reflexión sobre el arte y su función social, demostrando que la cultura en Cuba sigue siendo «espada y escudo de la nación» .