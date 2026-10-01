Maykel Elizarde: tocar junto a Silvio…entre la emoción y el orgullo

Santa Clara, Cuba, 1 oct.- El músico Maykel Elizarde, nacido aquí, integra desde hace 24 años la agrupación que acompaña actualmente a Silvio Rodríguez en su gira por varias ciudades de España.

Experto en tocar el tres y casi a las puertas de las últimas presentaciones en suelo español, el músico santaclareño confiesa en exclusiva para Prensa Latina quedar habitualmente envuelto por la emoción, cuando en cada concierto ve al público acudir masivamente y tararear las canciones de Silvio.

Elizarde ha acompañado al trovador cubano en múltiples escenarios de Cuba y el Mundo, pero tal vez este periplo musical que aún protagoniza en ciudades del país ibérico, quede en la memoria del tresero como uno de los instantes cimeros de su carrera musical junto al autor de Ojalá, Oh Melancolía, El Mayor, y otras emblemáticas piezas.

“El primer concierto que realizamos fue en Barcelona, donde hicimos una presentación de dos horas y media aproximadamente en el Gran Teatre del Liceu. Allí mis emociones fueron testigo de las tantas y tantas personas que cantaron las canciones de Silvio, quedando ese lugar envuelto en un éxtasis musical y cultural”, describe Maykel, en alusión a ese bautismo hermoso y fecundo que significó Barcelona para la gira de Silvio Rodríguez por la nación ibérica.

“Debo confesar que cuando vi a esa masa gigantesca de público, me pregunté y me dije de manera entre seria y jocosa: ¿Quién me habrá mandado a estudiar música? ¿Por qué estoy aquí?”, narra Elizarde, al referirse “a los nervios” que lo invadieron en Barcelona, “al ser el primer concierto para un público a la expectativa de escuchar una presentación con un alto contenido musical y estético, que además no escuchaba a Silvio y a su agrupación desde hacía unos años ya”, rememora.

El talentoso músico cubano relata que fue en esa ciudad española, como en tantas otras donde Silvio Rodríguez ha ofrecido su música a lo largo y ancho del Orbe, donde “una vez más se evidenció, a mi entender, que nos encontramos frente al mejor artista de nuestro país, hombre humilde, sensible, de alma limpia, con un humanismo desbordante”.

“Sinceramente me sentí feliz y orgulloso de poder pertenecer a semejante proyecto musical, el cual en mi opinión ha sido la experiencia más importante, grata, bella y de mucho aprendizaje, artístico, intelectual, cultural, musical y humano”, agrega Elizarde.

Mano a mano con Silvio y otros grandes músicos

Maykel Elizarde agradece igualmente la oportunidad de crecer profesionalmente en la agrupación de Silvio Rodríguez junto a otros talentosos artistas.

“Tengo el beneplácito de compartir escenario con músicos tan maravillosos y talentosos como Jorge Aragón (Piano-arreglos musicales), Jorge Reyes (Contrabajo), Niurka González (Flauta, Clarinete, coros), Oliver Valdés Rey (Batería), Rachid Abraham López Gómez (Guitarra y Coros), Malva Rodríguez González (coro, percusión y teclado) y por supuesto nuestro inmenso Silvio Rodríguez Domínguez», afirma agradecido.

Añade igualmente que en esta ocasión “no pudimos contar con la presencia del vibrafonista y percusionista Emilio Vega, debido a motivos de salud».

«Desde luego en estos conciertos se destaca mucho el trabajo de la producción y sonido, pertenecientes a la Oficina y Estudios Ojalá, conjuntamente con los organizadores de cada una de estas actuaciones”, mencionó.

La inmensidad de la Nueva Trova cubana

Sobre cuánto cala aún en el público la Nueva Trova Cubana, el músico santaclareño acotó que le parece maravilloso ver como esta “tiene un efecto positivo en el público nacional y foráneo, además de la inmensa variedad en cuanto a las edades de las personas que asisten a estos conciertos”.

En tal sentido argumentó que “acuden desde jóvenes hasta personas que conocen la obra de Silvio desde sus inicios”.

“Es curioso ver como los públicos que hemos conocido durante 24 años con nuestro querido, admirado y respetado Silvio, poseen sentimientos, reacciones diferentes en cada uno de estos conciertos, cómo llevan a su realidad, entorno, vida personal, el mensaje de nuestro Trovador”, dijo Maykel Elizarde.

Remarcó que “la Nueva Trova Cubana, descendiente de la Trova Tradicional, ambas súper conocidas y cantadas en estos países que hemos visitado, han puesto de relieve la riqueza musical que tenemos en nuestra pequeña Isla”.

A la gira por España le restan dos conciertos, programados para mañana 1 de octubre en Murcia y para el 4 de octubre en Madrid, capital española que ha sido testigo en el pasado de otras presentaciones del trovador Silvio Rodríguez, como la realizada junto a Luis Eduardo Aute en la Plaza de Toros, el 24 de septiembre de 1993.