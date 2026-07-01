Destacan rápida adopción en Vietnam de inteligencia artificial

Sin alcanzar aún todo su potencial como motor de desarrollo, el uso de la inteligencia artificial (IA) en Vietnam se extiende rápidamente, volviéndose habitual en el aprendizaje, el trabajo y la vida cotidiana, destacan hoy medios de prensa.

Se puede afirmar que ninguna tecnología digital ha sido adoptada por los vietnamitas con tanta rapidez como la IA, subrayó en un comentario el diario Hanoi Moi y precisó que con un 26,5 por ciento de la población de entre 15 y 64 años que la utiliza, la nación indochina solo está por detrás de Singapur (63,4) en el sudeste asiático.

Vietnam, añadió el periódico, no solo presenta un nivel relativamente alto de uso de IA en la región, sino que también se encuentra entre los mercados de inteligencia artificial de más rápido crecimiento.

En comparación con el período anterior, el porcentaje de usuarios de IA en el país aumentó un 24,9 por ciento, lo que lo sitúa entre las 15 economías con la tasa de crecimiento de usuarios de IA más rápida desde mediados de 2025, abundó.

La publicación cita también datos de Sensor Tower, según los cuales los vietnamitas dedicaron casi 283 millones de horas a aplicaciones de inteligencia artificial en sus teléfonos móviles solo durante el primer semestre de 2025.

Esta cifra representa un aumento de casi ocho veces en comparación con el mismo período del año anterior, mientras el número total de accesos a aplicaciones de IA alcanzó aproximadamente los siete mil 500 millones, lo que refleja el gran interés social en esta nueva tecnología.

Sin embargo, advierte el diario, detrás de estas impresionantes cifras de crecimiento se esconde la realidad de que la aplicación de la inteligencia artificial en Vietnam todavía se centra principalmente en la amplitud más que en la profundidad.

Actualmente, señala, la mayoría de los usuarios utilizan la IA para recuperar información, escribir textos, obtener apoyo para el aprendizaje, crear imágenes o gestionar redes sociales, y si bien estas aplicaciones son comunes y efectivas, solo aprovechan una pequeña parte del potencial de la tecnología de IA.

En ese sentido, el periódico cita al economista Dinh Van Hoang, quien sostiene que la diferencia entre “usar la IA” y “dominar la IA” es significativa.Si bien muchos países buscan utilizar la inteligencia artificial para reestructurar las actividades económicas y mejorar la productividad social, Vietnam aún se encuentra principalmente en la etapa de aprovecharla para apoyar el trabajo diario, señaló.

En su opinión, una de las razones clave es la limitada capacidad digital y las escasas habilidades en IA de la fuerza laboral, pues si bien muchos saben usarla, no comprenden del todo cómo formular solicitudes de manera efectiva, verificar información, combinar diversas herramientas o integrarla en los flujos de trabajo.Vietnam –dijo- cuenta con una ventaja significativa en cuanto a la velocidad de adopción de tecnología y la base de usuarios.

Sin embargo, para transformarla en una verdadera ventaja competitiva es necesario promover la capacitación de los trabajadores, apoyar a las empresas en su aplicación a la producción y desarrollar el ecosistema tecnológico nacional.

“Solo así la inteligencia artificial se convertirá realmente en un motor de desarrollo, en lugar de ser simplemente una tendencia tecnológica adoptada por muchos”, sentenció Van Hoang.