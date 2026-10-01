Académica cubana destaca intercambio con Rusia

Camagüey, Cuba, 1 oct.- La directora de Comunicación Institucional de la Universidad de Camagüey, Dayneris Triana Poll, destacó hoy los resultados de una estancia científica desarrollada por profesores y estudiantes cubanos en universidades rusas.

En declaraciones ofrecidas vía WhatsApp a Prensa Latina, Triana Poll explicó que la iniciativa forma parte del proceso de internacionalización de la casa de altos estudios y constituye el tercer año de desarrollo de este programa de intercambio académico entre instituciones cubanas y rusas.

Precisó que la pasantía involucra a la Universidad Federal del Sur, encargada de coordinar el programa, la Universidad Federal de Siberia, el Instituto Pushkin de Moscú y la Universidad Pedagógica de Moscú, mientras que la actual edición se extenderá hasta el próximo 18 de octubre.

La estancia comprende clases de idioma ruso, intercambios con investigadores y el acompañamiento de tutores en los temas científicos desarrollados por cada participante, dinámica que, según explicó, permite avanzar en las investigaciones y establecer alianzas de colaboración, tutorías, artículos conjuntos y otras acciones de cooperación.

Por la Universidad de Camagüey participan como estudiantes Marlon García Barata, de Ingeniería Informática, y Lianyi Bisbé Montero, de Ingeniería Química, seleccionados como los únicos estudiantes del país para esta experiencia, mientras Triana Poll desarrolla su investigación vinculada con la comunicación de la ciencia. Paralelamente, el doctor en Ciencias Joaquín Márquez Meriño, de la Facultad de Ciencias Aplicadas, realiza su estancia en la Universidad Federal del Sur.

La especialista señaló que en el caso de los estudiantes ya se han generado resultados concretos, pues el participante de Ingeniería Química estableció una colaboración que puede facilitar la realización en Rusia de uno de los experimentos contemplados en su trabajo de diploma, mientras el estudiante de Informática ha participado en diferentes intercambios dentro de esa área.

Sobre su experiencia particular, explicó que trabaja junto a una doctora del Instituto de Lingüística y coordinadora del programa, cuya línea de trabajo mantiene vínculos con la comunicación de la ciencia, lo que favorece el intercambio de conocimientos y el avance de su investigación.

Triana Poll destacó además el carácter bilateral de la iniciativa, pues estudiantes rusos realizan prácticas de idioma español y participan en actividades de traducción e intercambio con sus colegas cubanos. Asimismo, resaltó la dimensión cultural de la estancia y el acercamiento a la sociedad rusa.

“En todos los intercambios nos ha quedado muy claro que existe un gran interés por colaborar con universidades cubanas y un cariño muy especial por Cuba”, señaló la docente, quien consideró esa percepción como uno de los elementos más significativos de la experiencia.

Durante las próximas semanas están previstas conferencias sobre cultura cubana dirigidas a estudiantes de la Universidad Federal de Siberia, además de encuentros con autoridades de esa institución para explorar futuras vías de colaboración y posibles convenios en áreas como Informática, Química, Biología, Lingüística y Comunicación, particularmente en lo relacionado con la comunicación de la ciencia.