lunes 27 julio 2026
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Chile: valoran captura de asesino de Víctor Jara tras larga impunidad

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Prensa Latina
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La Fundación Víctor Jara valoró hoy el hallazgo y encarcelamiento del último condenado por el asesinato del cantautor chileno y del director de prisiones Littré Quiroga, aunque por el tiempo transcurrido considera tardía la justicia.

Este fin de semana las autoridades arrestaron a Nelson Haase, quien se encontraba prófugo desde que en 2023 un tribunal lo condenó a 15 años de prisión por el homicidio de Jara y Quiroga, y a 10 por el secuestro de ambos.

El sábado, 25 de julio, nos enteramos que el coronel en retiro Nelson Haase fue encontrado y encarcelado. Una noticia que valoramos, señaló la fundación en un comunicado firmado por Amanda Jara, hija del afamado trovador.

Sin embargo, añadió, para nosotros es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia.

La Fundación llama a la Policía de Investigaciones a encontrar a todos los fugados por cometer crímenes de lesa humanidad.

Víctor Jara, uno de los máximos representantes de la trova chilena, actor, profesor y militante comunista, fue detenido junto a cientos de personas en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile, al día siguiente del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.

En la madrugada del 16 de septiembre de 1973 su cuerpo fue descubierto por unos pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano. Tenía 44 balazos y evidentes señales de tortura.

Junto a él también se encontraba el del director nacional de prisiones Littré Quiroga.

“Más de 50 años han pasado desde los brutales asesinatos de Víctor Jara y Littré Quiroga”, recordó el Partido Comunista en un mensaje publicado en la red X, y afirmó que es hora de que Haase cumpla la condena que la justicia dictó.

Por ambos crímenes también fueron sancionados a 25 años de cárcel los exuniformados Raúl Jofré Gonzáles, Edwin Bianchi, Ernesto Wulf, Juan Jara Quintana, Ernesto Bethke y Hernán Cachón.

Mientras, el antiguo fiscal militar Rolando Melo Silva cumple ocho años de privación de libertad como encubridor de los asesinatos y las detenciones ilegales.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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