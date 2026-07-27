Verano con mi gente. Opciones cercanas al sanluisero

Por estos días las instituciones culturales de San Luis acercan sus opciones a toda la población.

De tal manera parques, calles, plazas, se convierten en anfitriones para recrear, divertir y unir a los pobladores.

Instructores de arte, Promotores culturales, especialistas de la galería de arte guían las ofertas culturales.

No faltan en ellas profesores del INDER para también poner a disposición de los públicos, juegos de mesa y de participación.

«El verano con mi gente», sigue convocando en San Luis a todos los interesados en dedicar minutos de su tiempo a la sana distracción.