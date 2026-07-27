lunes 27 julio 2026
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Verano con mi gente. Opciones cercanas al sanluisero

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Por estos días las instituciones culturales de San Luis acercan sus opciones a toda la población.

De tal manera parques, calles, plazas, se convierten en anfitriones para recrear, divertir y unir a los pobladores.

Instructores de arte, Promotores culturales, especialistas de la galería de arte guían las ofertas culturales.

No faltan en ellas profesores del INDER para también poner a disposición de los públicos, juegos de mesa y de participación.

«El verano con mi gente»,  sigue convocando en San Luis a todos los interesados en dedicar minutos de su tiempo a la sana distracción.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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