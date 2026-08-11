China destaca cooperación con Nicaragua para impulsar desarrollo

China y Nicaragua fortalecen hoy su cooperación bajo los principios de desarrollo común, beneficio mutuo y respeto a las decisiones soberanas de cada país, destacó el embajador de la nación asiática en Managua, Qu Yuhui.

En un artículo titulado “Guiados por la Iniciativa para el Desarrollo Global, construyamos juntos un futuro más próspero para el desarrollo común de China y Nicaragua”, el diplomático resaltó los avances alcanzados durante los cinco años transcurridos desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Qu señaló que China continuará promoviendo la Iniciativa para el Desarrollo Global y su articulación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el propósito de contribuir al desarrollo común y ofrecer nuevas oportunidades a los países en desarrollo.

El embajador subrayó que el desarrollo constituye un elemento central de la cooperación entre China y Nicaragua, y destacó la construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta como una plataforma para profundizar los vínculos bilaterales.

En ese contexto, mencionó proyectos de viviendas de interés social, la incorporación de autobuses fabricados en China al transporte público nicaragüense y el desarrollo de iniciativas de energía solar y otras fuentes limpias, orientadas a respaldar el desarrollo verde y bajo en carbono del país.

Asimismo, destacó el funcionamiento del Taller Luban, primero de su tipo en América y construido conjuntamente por China y Nicaragua, como referente de cooperación en educación técnica y profesional para la formación de los recursos humanos que demanda el desarrollo de las industrias modernas.

El diplomático también resaltó los programas de capacitación profesional, becas e intercambios educativos, así como la asistencia china mediante vacunas, fertilizantes, trigo y otros recursos destinados a contribuir al bienestar de la población, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

A juicio del embajador, estos resultados reflejan el compromiso de colocar al pueblo en el centro de la cooperación y promover un desarrollo que genere beneficios concretos para ambas naciones.

El embajador consideró que la débil recuperación de la economía mundial, el incremento del unilateralismo y el proteccionismo y la ampliación de las brechas de desarrollo hacen necesario fortalecer la solidaridad y la cooperación internacional.

En ese escenario, defendió el verdadero multilateralismo y la implementación de la Agenda 2030 como vías para promover un desarrollo más equilibrado y ampliar los beneficios de la cooperación internacional.

Qu Yuhui afirmó que la experiencia de estos cinco años demuestra que la cooperación entre China y Nicaragua se sustenta en la igualdad y el beneficio mutuo, respeta el derecho de cada país a elegir su propio camino de desarrollo, no impone condiciones políticas y no está dirigida contra terceros.

El embajador destacó que China está dispuesta a continuar implementando los consensos alcanzados por los líderes de ambos países y profundizar la construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta.

Asimismo, señaló la voluntad de Beijing de promover la aplicación de los cinco programas de la Comunidad de Futuro Compartido entre China y América Latina y el Caribe, en correspondencia con los objetivos de desarrollo común.

“China siempre ha sido un promotor y contribuyente del desarrollo mundial, así como un socio confiable para el Sur Global”, afirmó.

El diplomático concluyó que, en este nuevo punto de partida de las relaciones bilaterales, China trabajará junto a Nicaragua y otros países para impulsar la consulta, la cooperación y los beneficios compartidos, contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y avanzar hacia la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.