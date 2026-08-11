Cepal ofrece asistencia a Colombia tras mortal terremoto

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ofreció asistencia técnica a Colombia tras el mortal terremoto que ocasionó hasta hoy más de 130 fallecidos y 570 heridos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el organismo de Naciones Unidas, cuya sede principal se encuentra en Chile, expresó sus sentidas condolencias al pueblo y gobierno colombianos tras el violento sismo de 7,4 grados que sacudió al país.

“Ofrecemos apoyo, en particular en nuestra especialización en la evaluación de daños y pérdidas por desastres, tema en el que la Cepal tiene amplia experiencia y una sólida metodología”, expresó su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El movimiento telúrico, ocurrido la víspera, tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y entre las ciudades más afectadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia.

De manera preliminar se reportan daños en unas cinco mil viviendas, 61 edificios colapsados, así como afectaciones en centros de salud, educativos y comunitarios, vías de comunicación y aeropuertos.