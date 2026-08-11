martes 11 agosto 2026
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Cepal ofrece asistencia a Colombia tras mortal terremoto

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Prensa Latina
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ofreció asistencia técnica a Colombia tras el mortal terremoto que ocasionó hasta hoy más de 130 fallecidos y 570 heridos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el organismo de Naciones Unidas, cuya sede principal se encuentra en Chile, expresó sus sentidas condolencias al pueblo y gobierno colombianos tras el violento sismo de 7,4 grados que sacudió al país.

“Ofrecemos apoyo, en particular en nuestra especialización en la evaluación de daños y pérdidas por desastres, tema en el que la Cepal tiene amplia experiencia y una sólida metodología”, expresó su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El movimiento telúrico, ocurrido la víspera, tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y entre las ciudades más afectadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia.

De manera preliminar se reportan daños en unas cinco mil viviendas, 61 edificios colapsados, así como afectaciones en centros de salud, educativos y comunitarios, vías de comunicación y aeropuertos.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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