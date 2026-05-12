El pulso heroico de Santiago: una crónica en el Día de la Enfermería

Cada 12 de mayo, mientras el mundo recuerda el nacimiento de Florence Nightingale, hay un latido que no cesa en cada rincón de la ciudad Héroe Santiago de Cuba : el paso firme de sus enfermeras y enfermeros.

No es una efemérides más. En los hospitales heredados de la urbe, en los policlínicos de las lomas y en cada consultorio del barrio, ellos sostienen lo esencial.

No con grandes discursos, sino con la gasa, la jeringa, la palabra justa en el turno de la madrugada.Aquí, donde el calor y la historia pesan igual, la enfermería santiaguera ha tejido una red de humanidad resistente a los apagones, a la escasez, al cansancio.

Sus manos son el recurso que no falta, aunque falte lo demás.La jornada de hoy no es solo un homenaje. Es un llamado a mirarlos: en la unidad de cuidados intensivos, en la sala de niños, o en la casa del adulto mayor.

Porque ellos, en medio de las más duras circunstancias, ayudan a preservar lo más importante: la vida.

Y mientras el mundo debate sobre liderazgo e innovación en la práctica de enfermería, en Santiago hay una certeza: aquí, cada piquete, cada cura, cada silencio compartido con un paciente, es también una forma de igualdad y de futuro.

A ellos, los que nunca apagan su luz, va el reconocimiento profundo de una provincia que respira gracias a su oficio callado.

Foto: Tomada del perfil del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.