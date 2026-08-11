martes 11 agosto 2026
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Cuba muestra condolencias a Colombia tras devastador sismo

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó hoy sus más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de Colombia tras el devastador sismo de magnitud 7.4 que sacudió el departamento del Chocó y otras regiones del país sudamericano, dejando un saldo preliminar de víctimas fatales, heridos y cuantiosos daños materiales.

La noticia del fuerte movimiento telúrico, cuyo epicentro se situó en el municipio de San José del Palmar, ha conmocionado a la región y ha despertado una inmediata ola de solidaridad. En nombre del pueblo cubano, el mandatario transmitió, mediante sus redes sociales, su pesar a las familias de las víctimas y a las autoridades colombianas en este difícil momento.

«Lamentamos los fallecimientos, heridos y daños provocados por el sismo en el Departamento del Chocó, en Colombia. Trasladamos nuestras más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo colombianos en este triste momento», expresó textualmente el Presidente cubano en su mensaje oficial.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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