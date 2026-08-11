martes 11 agosto 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Amigos de India donan medicinas a hospitales de Cuba

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Una delegación de varias organizaciones sociales de India viajó a Cuba con una donación de medicamentos para los hospitales cardiovascular y oncológico de la nación caribeña, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

La segunda secretaria de la misión de Cuba en el país surasiático, Guadalupe Frómeta, despidió a los amigos de la mayor de las Antillas, que representan, además, la historia de solidaridad y hermandad entre ambos pueblos, que data desde casi el mismo inicio de la Revolución cubana, en 1959.

En India permanece activa una campaña dirigida a la recolección de ayuda para la nación caribeña y en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el año de su centenario.

Como parte de ello, del 13 de agosto al 25 de noviembre venidero se desarrollarán actividades en varios estados del país surasiático como la exposición de fotografías de Fidel, así como eventos culturales y deportivos.

Precisamente, el miércoles 12 de agosto, se organizará en Delhi la conferencia Cuba y su desafío histórico en el centenario del natalicio de Fidel Castro, que impartirá el embajador Juan Carlos Marsán.

El 13 de agosto, el Comité Nacional de Solidaridad con Cuba -Capítulo de Tamil Nadu- efectuará en Chennai una gran actividad en respaldo al país caribeño con una exposición fotográfica del líder histórico de la Revolución cubana, presentación de libros y eventos culturales.

También, el 16 de agosto se realizará en Bangalore una conferencia de un día de duración titulada 100 Años de Fidel: En la Batalla por la Paz, para destacar su liderazgo de los pueblos anteriormente colonizados y del Movimiento de Países No Alineados.

La jornada incluirá un panel de discusión, proyección de películas, lecturas de poesía, actuaciones culturales.

La campaña continuará el resto del año con remembranzas a Ernesto Che Guevara en octubre y en enero en celebración del triunfo de la Revolución cubana.

Destacadas
Cuba muestra condolencias a Colombia tras devastador sismo
Convocan en Cuba a concursos sobre seguridad alimentaria
Recorrió Esteban Lazo futura solinera en el Vedado
Cámara de Comercio invita a cubanos en el exterior invertir en la Isla
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios