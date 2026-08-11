Amigos de India donan medicinas a hospitales de Cuba

Una delegación de varias organizaciones sociales de India viajó a Cuba con una donación de medicamentos para los hospitales cardiovascular y oncológico de la nación caribeña, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

La segunda secretaria de la misión de Cuba en el país surasiático, Guadalupe Frómeta, despidió a los amigos de la mayor de las Antillas, que representan, además, la historia de solidaridad y hermandad entre ambos pueblos, que data desde casi el mismo inicio de la Revolución cubana, en 1959.

En India permanece activa una campaña dirigida a la recolección de ayuda para la nación caribeña y en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el año de su centenario.

Como parte de ello, del 13 de agosto al 25 de noviembre venidero se desarrollarán actividades en varios estados del país surasiático como la exposición de fotografías de Fidel, así como eventos culturales y deportivos.

Precisamente, el miércoles 12 de agosto, se organizará en Delhi la conferencia Cuba y su desafío histórico en el centenario del natalicio de Fidel Castro, que impartirá el embajador Juan Carlos Marsán.

El 13 de agosto, el Comité Nacional de Solidaridad con Cuba -Capítulo de Tamil Nadu- efectuará en Chennai una gran actividad en respaldo al país caribeño con una exposición fotográfica del líder histórico de la Revolución cubana, presentación de libros y eventos culturales.

También, el 16 de agosto se realizará en Bangalore una conferencia de un día de duración titulada 100 Años de Fidel: En la Batalla por la Paz, para destacar su liderazgo de los pueblos anteriormente colonizados y del Movimiento de Países No Alineados.

La jornada incluirá un panel de discusión, proyección de películas, lecturas de poesía, actuaciones culturales.

La campaña continuará el resto del año con remembranzas a Ernesto Che Guevara en octubre y en enero en celebración del triunfo de la Revolución cubana.