lunes 20 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Arriba a La Habana activistas de Open Arms en el Velero Astral

Picture of ACN
ACN

El velero Astral llegó a La Habana con integrantes del proyecto solidario «Rumbo a Cuba», de Open Arms, de conjunto con otras organizaciones europeas.

     La embarcación de Open Arms cruzó el Atlántico para apoyar a la mayor de las Antillas en medio del recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la isla.

     El proyecto «Rumbo a Cuba» tiene como propósito garantizar la autonomía energética del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, al que llegarán este lunes los tripulantes y la delegación que los apoyó en el viaje a fin de entregar el donativo.

     En el Mediterráneo, el Astral ha contribuido al auxilio de más de 15 mil vidas al realizar misiones de observación y vigilancia de los migrantes que naufragan en ese mar y es barco escuela en puerto del proyecto Open Arms.

 La travesía contó con siete tripulantes y estuvo liderada por el rescatista catalán Óscar Camps, fundador y director de Open Arms.

     El recibimiento estuvo a cargo de Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); el vicegobernador de La Habana, Reinol García Moreiro; y, la directora del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, Araís Consuegro Otero.

    En la recepción participaron también la responsable de comunicación de Open Arms Laura Lanuza; el activista y político español Miguel Urban Crespo, cofundador del Partido Podemos; y, la eurodiputada por el Bloque Nacionalista Gallego, Ana Miranda Paz.

     Tras cumplir con los protocolos convencionales en la Terminal de Cruceros de La Habana, los visitantes reciben la bienvendia durante un ceremonia en la sede del ICAP.

Destacadas
Arriba a La Habana activistas de Open Arms en el Velero Astral
Patria 2026: La Comunicación como Trinchera (+Fotos)
Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex
Resalta Morales Ojeda iniciativa «Mi firma por la Patria»
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios