«Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial».

Así expresó hoy en sus perfiles en redes sociales el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario afirmó que «siempre velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles».

Cómo hermoso recordatorio al Comandante en Jefe, Díaz-Canel escribió también:

«En el Día de los Niños en Cuba, recordamos que la idea fue de un pionero gigante, quien más de una vez se dejó anudar la pañoleta mientras conversaba con pioneros cubanos».