lunes 20 julio 2026
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Velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
«Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial». Así expresó hoy en sus perfiles en redes sociales el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

«Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial». 

Así expresó hoy en sus perfiles en redes sociales el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario afirmó que «siempre velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles».

Cómo hermoso recordatorio al Comandante en Jefe, Díaz-Canel escribió también: 

«En el Día de los Niños en Cuba, recordamos que la idea fue de un pionero gigante, quien más de una vez se dejó anudar la pañoleta mientras conversaba con pioneros cubanos».

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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