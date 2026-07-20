Reabre parque Elpidio Valdés en Día de los niños

La reapertura del emblemático parque de diversiones de Guantánamo, Elpidio Valdés, coronó las celebraciones por el Día de los niños, una fecha que festeja la infancia en Cuba, cada tercer domingo de Julio.

Hasta el centro recreativo ubicado en el noroeste de la ciudad capital, llegaron miles de niños de la mano de sus familiares, para disfrutar de variadas atracciones en el «Elpidio Valdés», objeto de una reparación capital en marcha, la mayor desde su inauguración en 1985.

Para la gran fiesta se lograron habilitar algunos de los equipos icónicos del parque, de una extensión de 211 hectáreas, que se recupera actualmente por medio de las Mipymes Villa Alba y NafLino SRL, después de un largo período de abandono.

Sillitas voladoras, barquitos, aviones, bicicletas aéreas y convencionales, patines, patinetas, carros eléctricos e inflables, estuvieron entre las ofertas.

Animaron la velada además una función de la compañía infantil La Colmenita Guantánamo, payasos, competencias de baile y juegos deportivos a cargo de profesores de Educación Física.

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia; Alis Azahares Torreblanca, gobernadora y autoridades del PCC, el Poder Popular y la Unión de Jóvenes Comunistas, recorrieron la instalación y constataron la marcha de la recuperación del parque y el desarrollo de la celebración.

Si bien se evidenciaron problemas organizativos y de funcionamiento, propios del proceso reconstructivo que hoy vive el mayor parque de diversiones guantanamero y la desbordante afluencia de público, la risa y alegría de los niños fue evidente en cada atracción.

Así lo expresó Darsson Pérez, de 11 años, que disfrutó de la excitante experiencia de las sillitas voladoras, una de las más demandadas por los infantes.

Además de la fiesta en el «Elpidio Valdés, funcionaron otros espacios para los niños, como en los parques La Edad De Oro y el José Martí y en las comunidades, escenario de presentaciones culturales y juegos no solo hoy, sino en todo el verano.