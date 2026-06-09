Rescatan a tripulantes de Apache de EEUU estrellado cerca de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron hoy el rescate, sanos y salvos, de dos tripulantes de un helicóptero Apache que se estrelló frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

“Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), en una publicación en X.

Según los informes del mando castrense, el helicóptero se estrelló “mientras patrullaba aguas regionales”.

Por su parte, el presidente Donald Trump al comentar anoche el incidente dijo que “los pilotos están bien”, después de que los periodistas le preguntaran sobre lo ocurrido.

“Los pilotos están bien, nadie resultó herido”, afirmó Trump a la prensa en Nueva York tras asistir al tercer partido de las finales de la NBA.