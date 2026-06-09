martes 09 junio 2026
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Rescatan a tripulantes de Apache de EEUU estrellado cerca de Ormuz

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Prensa Latina
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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron hoy el rescate, sanos y salvos, de dos tripulantes de un helicóptero Apache que se estrelló frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

“Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), en una publicación en X.

Según los informes del mando castrense, el helicóptero se estrelló “mientras patrullaba aguas regionales”.

Por su parte, el presidente Donald Trump al comentar anoche el incidente dijo que “los pilotos están bien”, después de que los periodistas le preguntaran sobre lo ocurrido.

“Los pilotos están bien, nadie resultó herido”, afirmó Trump a la prensa en Nueva York tras asistir al tercer partido de las finales de la NBA.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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