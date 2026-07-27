En Uruguay también Siempre es 26

La consigna cubana “Siempre es 26” se repite en Uruguay donde hoy está convocada la celebración por el Día de la Rebeldía Nacional en la isla caribeña.

Por Orlando Oramas

LeónFoto: Rosa Mesa

Será el acto central luego de varias conmemoraciones del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, encabezados por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, el 26 de julio de 1953.

Artículos de prensa, mensajes en las redes, volantes y pancartas en las calles hacen alusión a la fecha y a la solidaridad con Cuba.El semanario El Popular, del Partido Comunista de Uruguay (PCU), dedicó espacios privilegiados a la efeméride, incluido un artículo firmado por la embajadora cubana, Lissett Pérez.

La vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana se confirma en esos textos, también en el discurso que pronunció el secretario de Relaciones Internacionales del PCU, Juan Castillo, en acto previo en la sede de un comité seccional del Frente Amplio en Canelones.

Fidel Castro es paradigma del revolucionario y de la lealtad a los principios políticos, expresó Castillo, quien se desempeña como ministro del Trabajo y Seguridad Social.

VETERANOS DE LA SOLIDARIDAD

La víspera, la gesta cubana fue rememorada por veteranos luchadores políticos uruguayos, exiliados durante la dictadura, a quienes Cuba les ofreció patria.

Entre ellos hay expresos políticos y no pocos que se formaron como profesionales en universidades de la isla antillana.Fernando se hizo ingeniero civil, su esposa en telecomunicaciones. Oscar Silva obtuvo el título de licenciado en Periodismo en la Universidad de Oriente, por mencionar a algunos.

Entre ellos estaba Estrella Castera, quien tuvo en Cuba años de libertad luego de pasar 13 como prisionera política de la dictadura que imperó en este país.Hoy el teatro El Galpón será el escenario de celebración de la efeméride cubana.

Está convocada por el Comité Antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, que integran organizaciones políticas y sociales.

Desde antes se distribuyeron volantes, se desplegaron pancartas y se dibujaron murales que llaman a la cita y a la solidaridad con Cuba.

Mientras tanto, en Maldonado, departamento al este de aquí, se dan los últimos toques para inaugurar mañana la Casa de Solidaridad con Cuba, otro gesto para confirmar que la isla antillana bajo asedio aquí está acompañada.