Parlamento de Etiopía aprobó proclamación sobre ciberseguridad

La Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía (parlamento) aprobó hoy los proyectos de proclamación sobre Ciberseguridad de Infraestructuras Clave y el de la Proclamación Aduanera Enmendada.

El presidente del Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Asuntos de Paz del parlamento, Dima Negewo, destacó el papel fundamental de la seguridad informática en el mantenimiento de la paz y la soberanía del país.

Negewo precisó que la proclamación aprobada al respecto desempeñará un papel fundamental en la prevención de ciberataques contra infraestructuras clave. Aclaró que será implementada de manera equitativa y justa tanto en sistemas gubernamentales como privados.

Bajo la nueva ley, cualquier propietario, funcionario o empleado de una instalación de infraestructura será legalmente responsable de la mala conducta intencional.

Además, la Administración de Seguridad de la Red de Información ahora tiene el mandato de revelar públicamente las condiciones de seguridad actuales y los posibles riesgos de amenazas cibernéticas.

Por su parte, el presidente del Comité Permanente de Planificación, Presupuesto y Finanzas del órgano legislativo, Desalegn Wedaje, explicó que el proyecto de la Proclamación Aduanera Enmendada contribuirá significativamente a la prevención del contrabando.

Wedaje afirmó que el documento se ajusta a los acuerdos internacionales que Etiopía ha firmado y garantiza la equidad en el sistema de aduanas. Asimismo, continuó, apoya el creciente sector manufacturero del país y fomenta la inversión.