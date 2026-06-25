Primer Foro de Negocios 2026: Santiago de Cuba apuesta por el intercambio comercial y la inversión extranjera(+Fotos)

Con información de Rey Luis Correa y Odexa Fuentes Medina.

La cita, que se extiende hasta el 26 de junio en el teatro Heredia, reúne a medio centenar de actores económicos y rinde homenaje a fechas claves de la historia cubana.

Con la mira puesta en el fortalecimiento del tejido empresarial local, quedó inaugurado este jueves en el teatro Heredia el I Foro de Negocios 2026.

El encuentro, que sesionará durante tres jornadas, convoca a representantes de empresas estatales, privadas y trabajadores por cuenta propia, en un espacio diseñado para potenciar alianzas y dar visibilidad a las capacidades productivas de la provincia.

El foro de Negocios rinde tributo al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, a los 511 años de la fundación de Santiago de Cuba y al centenario del nacimiento del Comandante Fidel Castro Ruz.

De esta manera, el evento engarza la memoria histórica con los desafíos actuales del desarrollo económico.

El acto inaugural contó con la presencia del vicegobernador Waldis González Peinado, la directora provincial de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, así como una delegación de invitados foráneos y representantes de la Universidad de Oriente.

En este marco, la Doctora en Ciencias Maribel Brull González, miembro de la Academia de Ciencias, presentó el Proyecto CICOM, mientras que la Empresa de Interfaz de Ciencia y Tecnología (Cintro S.A.) y otras entidades del territorio expusieron sus iniciativas.

El foro se concibe como una plataforma para que el empresariado santiaguero muestre su cartera de servicios y genere contactos bilaterales.

Entre los atractivos de la agenda figuran paneles sobre negociaciones, lanzamiento de productos, presentación de ofertas turísticas y exposiciones comerciales.

También se incluyen la promoción de los servicios del puerto Guillermón Moncada y una muestra conmemorativa por los 30 años de hermanamiento entre la alcaldía de Lamentin, en Martinica, y la ciudad de Santiago.

Como complemento, se anunciaron paneles especializados sobre experiencias en la importación de combustibles y una visita técnica a negocios con capital extranjero en el municipio de Contramaestre, lo que permitirá a los participantes conocer de cerca el impacto de la inversión foránea en la región.

Con esta iniciativa, Santiago de Cuba reafirma su vocación de abrirse al intercambio económico sin perder de vista sus raíces históricas, y sienta las bases para un espacio que aspira a consolidarse en el calendario anual de la provincia.