Guillermón Moncada, el gigante de ébano

En una humilde vivienda de la barriada de Los Hoyos de Santiago de Cuba, el 25 de junio de 1841, hace hoy 185 años, nació José Guillermo Moncada Veranes, quien durante las tres guerras independentistas legó a convertirse en una de las figuras más prominentes de la Revolución cubana, por lo cual fue llamado el gigante de ébano, no solo por su estatura, sino también por su arrojo, honor, dignidad y méritos revolucionarios.

Cuando el estallido de La Demajagua, Guillermón tenía 27 años de edad y se dedicaba al oficio de carpintero-aserradero, con lo cual sostenía a la familia. Sin embargo, todo lo dejó y se fue a la manigua a combatir estando entre los primeros santiagueros que se unieron al gesto de Carlos Manuel de Céspedes, ganándose combate a combate los grados de Comandante, Brigadier y General del Ejército Libertador.

Máximo Gómez quien fue uno de sus primeros jefes dijo de él: “Este Guillermón vale mucho y es muy valiente. Tiene dotes de mando, gran habilidad estratégica, es un hombre que promete y si no lo matan, llegará muy alto”. Cabe destacar que la sola mención de su nombre en los combates causaba pánico entre los españoles, pues llegó a dominar el machete como arma de guerra a la perfección.

Guillermón reaccionó indignado ante la capitulación del Pacto de Zanjón señalando: “No podemos admitir nunca la paz que bajo condiciones tan humillantes y ridículas nos brindan los españoles”. Por ello participó en la Protesta de Baraguá junto al Titán de Bronce y más tarde se incorporó a la Guerra Chiquita y al fracasar esta sufrió prisión en Puerto Rico y España.

Moncada regresó a Cuba en 1886 para proseguir las actividades revolucionarias, pero en 1893 es hecho prisionero e internado en el cuartel Reina Mercedes en Santiago de Cuba, que hoy lleva su nombre. Después de seis meses logró su libertad bajo una fianza de 2 000 pesos que fueron extraídos de los fondos del Partido Revolucionario Cubano por decisión de José Martí.

Por sus relevantes méritos y experiencia militar Martí designó a Guillermón como jefe del alzamiento del 24 de febrero de 1895 en la región oriental lo cual se cumplió y él mismo atacó con su tropa el poblado de Dos Caminos en la víspera para proveerse de armas y municiones.

La terrible enfermedad que lo minaba, la tuberculosis, pudo más que la voluntad que ese gigante de ébano y el 5 de abril de 1895 a la edad de 54 años falleció en plena manigua privando a la Revolución cubana de uno de sus más capaces jefes militares y la guerra a uno de sus más extraordinarios combatientes.