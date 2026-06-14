Partido político de Italia reafirma apoyo a Cuba en Asamblea Nacional

Roma, 14 jun.- El partido italiano Poder al Pueblo, importante fuerza de la izquierda de este país, reafirmó hoy durante su Asamblea Nacional el apoyo a Cuba ante las presiones económicas y amenazas de guerra por parte de Estados Unidos.

En el evento, celebrado este domingo en el hotel The Hive, de esta capital, diversos oradores se refirieron a la compleja situación que enfrenta el pueblo de la isla, como consecuencia de genocidas medidas imperialistas, con un recrudecimiento del bloqueo norteamericano impuesto a esa nación desde hace más de 60 años.

La asamblea contó con la participación del embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, quien durante su intervención agradeció en nombre de su gobierno y de su pueblo a ese partido por las muestras de apoyo solidario.

Directivos y militantes de esa organización política integraron el Convoy Europeo que viajó a la isla a mediados de febrero último, así como el segundo, que llegó a la nación antillana a fines de abril de este año, cuyos integrantes participaron el primero de mayo en las actividades por el Día de los Trabajadores.

También la bandera de Poder al Pueblo ondeó junto a la cubana en las marchas nacionales en respaldo a la nación caribeña realizadas en Roma y otras muchas ciudades italianas el 11 de abril y el 28 de mayo de 2026, así como en numerosos eventos de todo tipo.

Entre ellos, se destacaron el efectuado el 18 de mayo el Centro Comunitario Macchia Rossa del barrio romano de Magliana, donde la coordinadora nacional de Poder al Pueblo, Giulia Caló, presentó un informe sobre los resultados del primer Convoy Europeo, al que siguió el del 14 de mayo, en la Casa del Pueblo de esta capital.

Este domingo, el embajador cubano significó que, con la actual política agresiva contra su país, se confirma que el imperialismo norteamericano “no solo constituye un peligro para Cuba sino la principal amenaza a la paz y seguridad mundial”.

El diplomático aseveró que el actual gobierno estadounidense persigue someter a Cuba a condiciones de genocidio, e hizo referencia a la amenaza contra el General de Ejército Raúl Castro, con una falaz denuncia que constituye una calumnia y un pretexto para una eventual agresión militar directa.

Estados Unidos sabe muy bien los efectos de sus acciones criminales, violatorias de los derechos humanos, pero lo que al parecer desconoce, es “la fortaleza de los cubanos, la resiliencia de los cubanos, el amor a la patria de los cubanos, la dignidad de los cubanos y la disposición de defender a Cuba hasta las últimas consecuencias”, expresó.

“Y en nuestra resistencia, en nuestra lucha por la justicia, no estamos solos. ¡Cuba no está sola! Hemos recibido mucha solidaridad”, manifestó Cepero, quien agradeció a los militantes de Poder el Pueblo por estar presentes “en cada acción de reclamo de cese de la política genocida de Estados Unidos, en cada convoy a Cuba, en cada marcha”.