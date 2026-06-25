Cuba expresa solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos y moviliza a su personal de Salud

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió sentidas condolencias y toda la solidaridad del gobierno y el pueblo cubanos al pueblo de Venezuela, tras los devastadores terremotos que sacudieron el centro del país sudamericano.

En un mensaje oficial, el mandatario cubano expresó el apoyo incondicional de la Mayor de las Antillas ante la pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por el fenómeno sísmico. La respuesta de la nación caribeña no se ha hecho esperar, y como muestra de la hermandad que une a ambos pueblos, el personal cubano de la Salud que labora en territorio venezolano se encuentra desplegado y coopera activamente en la atención a los damnificados.

Los colaboradores de la brigada médica cubana, fieles al principio de solidaridad internacionalista que distingue a la Revolución, se han movilizado de inmediato para prestar sus servicios a la población afectada, demostrando una vez más el compromiso humano y profesional del personal de la salud cubano. «El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados», confirmó el mandatario en su comunicado.

En la propia red social de X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, también trasmitió condolencias al pueblo y al Gobierno venezolanos.

El Canciller cubano expresó su apoyo a la nación venezolana mediante un mensaje que publicó en su cuenta de X, y garantizó que el personal médico de Cuba desplegado en el área está completamente movilizado para brindar atención a los ciudadanos perjudicados.

«Expreso profundas condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo», escribió Rodríguez en su cuenta oficial.

Por otra parte, señaló que «los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada».

Cuba se suma así al movimiento de solidaridad internacional que se ha activado para apoyar al pueblo venezolano en esta tragedia.

El doble sismo, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, ocurrió poco después de las 18:00 (hora local) con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy . La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró «estado de emergencia» en el país y confirmó que el fenómeno ha dejado hasta el momento 32 fallecidos y más de 700 heridos atendidos en centros de salud, aunque precisó que las cifras no incluyen aún los datos del estado La Guaira, declarado zona de desastre por el colapso de decenas de edificios . Se reportan personas atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de Protección Civil y del Sistema de Emergencia Nacional trabajan en las labores de rescate en el Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón .