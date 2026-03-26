jueves 26 marzo 2026
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Cuenta radio Majaguabo con nueva matriz energética (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Para alegría de trabajadores y oyentes, Radio Majaguabo, emisora municipal de San Luis, ya tiene instalado un panel fotovoltaico de 2 kw, de esta manera se garantiza programación estable durante 12 horas del día (7:00 am – 7:00 am).

Todas las áreas del centro no tendrán esta energía proveniente del sol; solamente las áreas de transmisión y otras en reducido número.

Otro panel alimentará el equipo transmisor de la señal.Una brigada perteneciente a Grupos Electrógenos de Montaña, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento y Reparación de Plantas Industriales y Equipamiento Tecnológico, se encargó del montaje y el aporte de trabajadores también fue significativo, se destaca Alexander vea Viera quien es Realizador de sonidos de la casa radial.

El cambio de matriz energética es prioridad en el País. En San Luis ya se realizó en instalaciones de la salud y en la funeraria municipal. Se suma la emisora local. De tal manera se consolida la estrategia para transitar hacia fuentes renovables de energía.

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