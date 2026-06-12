Leyanis tercera en su estreno en la Liga de Diamante

Ayer, en la sexta parada de la Liga de Diamante de la actual temporada, fue el estreno de la campeona mundial Leyanis Pérez. En Oslo, la pinareña se estiró hasta los 14 metros y 60 centímetros, con los cuales concluyó en la tercer posición del triple salto.

Otra cubana, que no representa a su Federación, Davisleydi Velazco, igualó su marca personal de 14,85, para encabezar una competencia en la que también participó la dominica Thea Lafond, reina olímpica de Paris 2024.

Velazco marcó distancia desde su primer intento, al conseguir el registro ganador, sobre la senegalesa Saly Sarr, quien con 14,75, el mejor resultado de su carrera, ocupó la segunda posición.

Lafond en definitiva fue quinta, mediante 14,49, un centímetro menos que la jamaicana Ackelia Smith. En el sexto puesto quedó la cubana Liadagmis Povea, con 14,21.

En la urbe noruega, Cuba también estuvo representada por su mejor triplista, Lázaro Martínez. Él, aunque finalizó en el cuarto escaño, logró su marca más destacada del año, con 17,33 metros.

El jamaicano Jordan Scott (17,66), el cubano que compite por Italia, Andy Díaz (17,59) y el argelino Yasser Mohammed Triki (17,43) coparon el podio.

Dos notas relevantes fueron el triunfo en los 400 metros con vallas del brasileño Alison Dos Santos, y el del australiano Kurtis Marschall, en el salto con pértiga.

Dos Santos volvió a derrotar al ídolo local Karsten Warholm, y lo hizo categóricamente, con tiempo de 46.89 segundos por 47.40 de su rival.

Marschall ganó por segunda vez consecutiva en la Liga, pues recordarán que en la cita precedente de Estocolmo dejó en segundo lugar al mismísimo Armand Duplantis, quien ahora no estuvo en el colchón. Entonces, el australiano rompió con un dominio de tres años del sueco sin perder una lid, sin ceder en 40 presentaciones consecutivas. Lo que alcanzó Marschall en la capital sueca solo lo habían logrado cinco saltadores en 105 competencias, desde 2020.