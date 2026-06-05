Interviene Cuba en plenaria del Fondo del Medio Ambiente Global

El titular cubano de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, intervino a nombre de su país en la Octava Plenaria del Fondo para el Medio Ambiente, que sesiona en Uzbekistán, conoció hoy Prensa Latina.

En su discurso ante el plenario desarrollado en la ciudad uzbeka de Samarcanda, los días 4 y 5 de junio, Rodríguez recordó la complejidad de las distintas crisis actuales y la creciente severidad de los impactos ambientales, en particular para los países en desarrollo, que limita la capacidad de los gobiernos para cumplimentar sus metas ambientales de cara al 2030.

Asimismo exhortó a los donantes a incrementar de forma predecible, tangible y creciente sus recursos financieros y reconoció al Fondo como un socio estratégico para la financiación de los proyectos ambientales y climáticos, indicando la disposición del gobierno de ampliar la cooperación existente sobre la base de las ventanillas y modalidades vigentes.

En ese sentido, el ministro cubano dio a conocer la reciente decisión de establecer en el país una Mesa Directiva para las Finanzas Ambientales y Climáticas, destinada a dar un mayor y mejor uso de los recursos financieros que se movilicen.

Antes de concluir, hizo una vehemente denuncia de las ultimas medidas impulsadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que afecta también al normal funcionamiento de los sistemas de alerta temprana de meteorología, radiología y sismología.

Recordó que igualmente esas medidas impactan en la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos, así como el normal funcionamiento de las universidades, centros educativos y de investigación, vinculados al clima, la biodiversidad y la contaminación.

Junto a la Octava Asamblea, se desarrollaron en Samarcanda otras reuniones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, como la 71 Reunión del Consejo, la 40 Reunión del Fondo Especial del Clima y para Países Menos Adelantados y la sexta Reunión del Fondo para el Marco Global de Biodiversidad.

Todas con el objetivo de evaluar y aprobar los términos y condiciones de la novena reposición del Fondo (2026-2030) que ascenderá a 3.9 billones de dólares estadounidenses.