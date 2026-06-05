viernes 05 junio 2026
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En el polígono de la Ciudad Escolar 26 de Julio se celebró la edición del Cubaila de Santiago de Cuba

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Brita García Alberteris

El INDER del municipio participó con los trabajadores de los poblados El Caney y Boniato, además de otros Combinados deportivos de la Ciudad Héroe junto a los niños de las escuelas de la Ciudad Escolar 26 de Julio.

La coreografía corrió a cargo de Yaneisi Garbey, Mireisis Sánchez y Luis Manuel Bravo con la asesoría de Pedro Tamayo, experto nacional y multimedallista en el evento competitivo. El evento se dedica al cumpleaños 100 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a la defensa de la soberanía nacional.

«Se utilizaron elementos de música y ritmos naturales de Santiago de Cuba que nos identifican entre la amplia cultura cubana», según nos describe Luis Manuel Bravo activo integrante del movimiento deportivo.

Se presentaron los grupos de edades establecidos: niños, adultos y adultos mayores, además de embarazadas. Los trabajadores participan de manera activa y aportan a la elaboración de la coreografía.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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