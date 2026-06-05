En el polígono de la Ciudad Escolar 26 de Julio se celebró la edición del Cubaila de Santiago de Cuba

El INDER del municipio participó con los trabajadores de los poblados El Caney y Boniato, además de otros Combinados deportivos de la Ciudad Héroe junto a los niños de las escuelas de la Ciudad Escolar 26 de Julio.

La coreografía corrió a cargo de Yaneisi Garbey, Mireisis Sánchez y Luis Manuel Bravo con la asesoría de Pedro Tamayo, experto nacional y multimedallista en el evento competitivo. El evento se dedica al cumpleaños 100 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a la defensa de la soberanía nacional.

«Se utilizaron elementos de música y ritmos naturales de Santiago de Cuba que nos identifican entre la amplia cultura cubana», según nos describe Luis Manuel Bravo activo integrante del movimiento deportivo.

Se presentaron los grupos de edades establecidos: niños, adultos y adultos mayores, además de embarazadas. Los trabajadores participan de manera activa y aportan a la elaboración de la coreografía.

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