miércoles 10 junio 2026
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Industriales, a un paso de las semifinales en la Liga Élite

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Por: Boris Luis Cabrera Acosta

Los Leones de Industriales derrotaron hoy 2-1 a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández y quedaron a las puertas de las semifinales de la Liga Élite del Béisbol Cubano.

Fue el vigésimo primer triunfo del torneo para los líderes capitalinos y el tercero en ocho enfrentamientos ante los Huracanes, quienes salieron de la zona de clasificación tras el éxito de los Cazadores de Artemisa frente a los Cachorros de Holguín.

Andy Vargas firmó una salida de lujo al recorrer seis entradas en las que apenas permitió un imparable, jonrón de Alexander Pozo al inicio del choque.

El derecho Yunier Batista se encargó de cerrar el encuentro con tres capítulos impecables y se apuntó su octavo salvamento de la temporada, con lo cual se afianza como líder en ese departamento.

Las carreras decisivas llegaron en el sexto episodio, cuando el abridor y derrotado Luis Miguel Vásquez perdió el control y los azules aprovecharon la oportunidad. Un doble de Félix Rodríguez, unido a dos bases por bolas que congestionaron las almohadas, preparó el escenario para que Ariel Hechavarría conectara sencillo impulsor de dos anotaciones, suficientes para inclinar definitivamente la balanza.

En el estadio 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa superaron 8-6 a los Cachorros de Holguín y también concluyeron el duelo particular con tres victorias en ocho salidas.

Los discípulos de Yulieski González conectaron 14 imparables en un desafío donde Carlos Monier desapareció la pelota en el sexto inning para igualar las acciones, mientras Dayan García decidió el choque con un elevado de sacrificio.

Erly Casanova se llevó el crédito del triunfo, a pesar de permitir seis carreras en ocho entradas de labor, en tanto Joel Tejeda cargó con el revés al tolerar las anotaciones que definieron el partido.

Por los holguineros sobresalieron los cuadrangulares de Euclides Pérez y Edward Magaña, que consolidan a su equipo como el mayor productor de jonrones del campeonato, con 56.

Por último, en el estadio Julio Antonio Mella la lluvia impidió la celebración de los dos partidos previstos entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas.

Tras estos resultados, Industriales se mantiene en la cima con balance de 21-11, seguido por Las Tunas (17-13), Holguín (16-16), Artemisa (14-16), Mayabeque (14-17) y Matanzas (10-19).

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Comentarios
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