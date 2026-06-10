Imposible cambiar el destino de Cuba por las armas

Por Antonio Rondón

Sería imposible cambiar el destino de un país como Cuba por las armas, declaró hoy Manuel Pascual, presidente de la Asociación Cuba Cooperación Francia, en declaraciones exclusivas para Prensa Latina.

Al referirse a las medidas punitivas de Estados Unidos contra la dirección del gobierno cubano, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel y el líder de la Revolución, Raúl Castro, Pascual afirmó: “¿que se podría comentar sobre el fascismo?”

Pienso que si en el día de mañana Estados Unidos enviara sus tropas o lanzara toneladas de bombas, sabemos que los cubanos para nada permitirían que el destino de su país fuera formar parte de Estados Unidos.

El activista francés afirmó que Washington dijo muchas veces que Cuba es un país terrorista, pero ¿qué es ser terrorista?, se preguntó Pascual, en alusión a la inclusión por Washington de Cuba en la espurria lista de países que apoyan ese flagelo.

¿Acaso el terrorista es el que defiende su país o es el que agrede a otra nación?, comentó el activista, quien también se preguntó si se podría ser terrorista cuando actúas en defensa de tu propia tierra.

Precisamente, son los Estados Unidos los terroristas porque son quienes van a invadir a un país, denunció el presidente de Cuba Cooperación Francia.

“Aunque Estados Unidos invadió Venezuela, sería muy diferente si ese país norteño intenta lo mismo en Cuba porque se trata de una nación soberana y no se puede cambiar el destino de un país con las armas”, subrayó.

El destino de Cuba no lo decide Estados Unidos, sino el pueblo de esa isla caribeña, acotó el activista.

Una ayuda necesaria en momentos difíciles

Al referirse al trabajo realizado por su asociación, señaló que su principal función era facilitar la cooperación entre el pueblo cubano y el francés, en medio del recrudecido bloqueo estadounidense contra la nación caribeña.

Pero ahora, aclaró, con la situación existente en Cuba también dedicamos más tiempo a labores propiamente de solidaridad.

De esa forma, en 2025 enviamos a La Habana 10 toneladas de leche en polvo para los menores e igual volumen de pastas y arroz, a través de la asociación Quisicuaba, para hospitales en las provincias de Holguín y Camagüey.

Además, brindamos apoyo a la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Melisa, afirmó el activista francés.

La situación de mayor emergencia ahora es la parte energética, por eso buscamos vías para enviar muchos paneles solares porque los edificios y la infraestructura no pueden funcionar sin energía, declaró Pascual.

Nosotros hacemos conferencias y actividades festivas para la recaudación de dinero, a las cuales convocamos a personas de recursos, incluidos empresarios, con ese fin, y tuvimos casos de donaciones para Cuba de hasta 10 mil euros, afirmó.

El 11 de junio organizamos un acto dedicado a los acontecimientos en la isla, señaló el presidente de Cuba Cooperación Francia, en referencia a un pronunciamiento ante el incremento inusitado de la escalada agresiva de Estados Unidos.

La tarea también consiste en crear condiciones para la recogida de donaciones, incluido material sanitario para necesidades de hospitales u otro tipo de instituciones.

El pedido de Cuba

Además, existe la posibilidad de pedidos desde Cuba, para ello nos envían el requerimiento con las necesidades y nosotros aquí exploramos si existen oportunidades para hacer llegar esos materiales a la isla, explicó Pascual.

También trabajamos con una provincia francesa, la Camarga, donde se cosecha el 75 por ciento de las 11 mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz en esta nación, con planes para hacer llegar este producto a la isla.

En estos casos, se recurre a un método de cultivo de más de dos mil años de existencia, en el cual se emplean patos enfermos para digerir la hierba en los cultivos y luego emplear el excremento de esas aves como abono natural.

Ahora especialistas galos, afirmó, cooperan con sus similares cubanos para la cría de ese tipo de pato, sobre el cual pesa una prohibición de consumo, pero útil para abonar los cultivos.

Defensa de Cuba convertida en reto

Cada jueves, nuestra asociación emite un documento con lo más actualizado de lo sucedido en la isla caribeña, pues hay mucha gente en Francia que no conoce la realidad del país caribeño, señaló.

Pascual aclaró que era imposible para él viajar a Cuba al estar ligado con la asociación, cuyo nombre causó problemas para el trabajo con los bancos al gestionar las compras para Cuba o donaciones financieras para proyectos en la isla.

La cooperación con Cuba y las gestiones para hacer llegar la ayuda, con trabas puestas en bancos occidentales, es “un verdadero deporte”, afirmó, en una posible alusión a una larga carrera con obstáculos para tener suerte en ese empeño.

A nivel nacional, los 32 comités que conforman la Asociación Cuba Cooperación acumulamos 32 mil horas de trabajo en el 2025. Todos trabajan de forma voluntaria, no hay ninguno profesional, aclaró Pascual.