Etiopía apuesta por otra campaña histórica de siembra de árboles

El inicio de la campaña nacional de siembra de árboles, como parte de la Iniciativa Legado Verde, y el reconocimiento de sus aportes para el resto de los países africanos marcaron la semana que hoy concluye en Etiopía

El primer ministro Abiy Ahmed lanzó oficialmente el lunes pasado la temporada de plantación, cuya meta este año son ocho mil millones de plántulas en todo el país.Ahmed, en su cuenta de la red social X, afirmó que la campaña marcaba otro paso hacia la meta más amplia de la nación de plantar 65 mil millones de árboles bajo el programa de reforestación.

«Dejen su legado verde para las generaciones futuras», concluyó la publicación.Lanzada en 2019 por el jefe de Gobierno etíope, la Iniciativa Legado Verde se convirtió en el programa insignia de restauración ambiental, destinado a restaurar los paisajes degradados, ampliar la cubierta forestal, fortalecer la resistencia al clima y conservar la biodiversidad.

De igual manera, promueve el desarrollo sostenible a través de la plantación masiva de árboles y la recuperación del ecosistema.Etiopía ha sembrado más de 48 mil millones de plántulas de árboles bajo la iniciativa, convirtiéndola en una de las campañas de su tipo más grandes del mundo.

Se lleva a cabo anualmente durante la principal temporada de lluvias en el país africano (junio-septiembre), movilizando a millones de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales como parte de los esfuerzos más amplios para construir una economía verde resistente al clima.

A propósito del tema, el oficial de Asuntos Ambientales de la Comisión Económica para África (ECA), Charles Akol, afirmó que la Iniciativa Legado Verde se convirtió en una fuerza transformadora en la restauración ambiental y la sostenibilidad del agua que podría replicarse en toda África.

En declaraciones a la Ethiopian News Agency, Akol destacó que el programa de reforestación contribuyó a restaurar paisajes, proteger los recursos hídricos y mejorar la resiliencia climática.

Señaló que Addis Abeba tiene una posición ecológica estratégicamente importante en África, con sus ecosistemas montañosos y de tierras altas que sirven como fuentes críticas de agua para millones de personas en toda la región.

“La Iniciativa del Legado Verde es realmente un cambio de juego. Reconoce que sin replantar árboles y restaurar la cubierta forestal, no podemos sostener los recursos hídricos. He visto la iniciativa moviéndose muy rápidamente para asegurar que los bosques se estén recuperando”, subrayó.

Recalcó que la restauración de los bosques es fundamental para salvaguardar las cuencas hidrográficas, reponer los sistemas de agua y revertir la degradación ambiental causada por décadas de deforestación y prácticas de uso insostenible de la tierra.

Enfatizó que la experiencia de Etiopía ofrece lecciones valiosas para otros países africanos que enfrentan desafíos ambientales similares y pidió una adopción más amplia de iniciativas comparables en todo el continente.

“La iniciativa debe replicarse en toda África”, dijo el oficial ambiental de la ECA y agregó que los programas de reforestación a gran escala pueden desempeñar un papel crítico en el abordaje del cambio climático al tiempo que mejoran la resiliencia de los ecosistemas.

Destacó la posible sinergia entre el programa local y la iniciativa de la Gran Muralla Verde liderada por África, y señaló que en conjunto podrían mejorar significativamente la gestión del agua, la restauración de la tierra, la seguridad alimentaria y las oportunidades de empleo en todo el continente.

La Iniciativa de Legado Verde de Etiopía es la respuesta a décadas de degradación ambiental, la cual disminuyó la cubierta forestal del país de alrededor del 40 por ciento a principios del siglo XX a aproximadamente el tres por ciento a fines de la década de 1990.

Datos recientes indican que este indicador aumentó de aproximadamente el 17 al 23 por ciento a través de esfuerzos de reforestación sostenida.

El programa incluye árboles frutales, especies forrajeras, leña y plantas ornamentales, al tiempo que atrae el creciente reconocimiento internacional y la cooperación de los países vecinos y los socios de desarrollo.