sábado 12 septiembre 2026
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Saber ayudar

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

Una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Frente a una caída, un accidente, una lesión o una situación repentina de salud, los primeros minutos pueden ser decisivos. Por eso aprender primeros auxilios no debería ser un conocimiento reservado únicamente para profesionales.

Los primeros auxilios comprenden las acciones iniciales que se realizan para ayudar a una persona mientras llega atención sanitaria especializada. Su objetivo principal es proteger, pedir ayuda y brindar asistencia básica de manera segura.

Aprender estas técnicas permite actuar con mayor serenidad. Saber cómo solicitar ayuda, reconocer una emergencia, protegerse antes de intervenir y seguir instrucciones de los servicios de emergencia son conocimientos que pueden resultar fundamentales.

La formación debe realizarse mediante cursos impartidos por organizaciones y profesionales capacitados, porque una intervención incorrecta puede causar daños. No se trata de improvisar, sino de conocer los procedimientos adecuados.

Los primeros auxilios también tienen una dimensión comunitaria. En escuelas, centros laborales, instalaciones deportivas y hogares, disponer de personas capacitadas puede aumentar la seguridad colectiva.

La prevención es igualmente importante. Un entorno seguro, botiquines adecuados y conocimientos básicos contribuyen a reducir riesgos.

Esta fecha recuerda que ayudar no significa actuar sin preparación. Significa saber reconocer una emergencia, mantener la calma, pedir ayuda y aplicar correctamente aquello para lo que hemos sido entrenados.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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