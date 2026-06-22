lunes 22 junio 2026
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Chile: entregarán firmas para exigir expulsión de Israel de la ONU

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Prensa Latina
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Chilenos de la agrupación Abogados por Palestina entregarán hoy una comunicación respaldada por cerca de 80 mil firmas y dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, donde piden expulsar a Israel de ese organismo.

La entrega formal la harán los juristas Nelson Hadad y Paula Abugattas, así como la activista Jihad Shahwan, en la sede en esta capital de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entidad que pertenece a Naciones Unidas.

El objetivo de la iniciativa es lograr que los Estados miembros del organismo multilateral evalúen excluir a Israel de ese foro por violar sus principios fundacionales y por el genocidio cometido en Gaza.

“Estamos ante un caso sin precedentes en la historia de Naciones Unidas porque Israel no acata ninguna de las resoluciones dictadas a favor de Palestina, ni siquiera la de la creación de dos Estados”, declaró Hadad recientemente a Prensa Latina.

Denunció que el régimen de Benjamín Netanyahu ha cometido los peores crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, como los delitos de agresión, de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.

La comunicación dirigida a Guterres lo insta a promover la aplicación de la Resolución 377 A (V), mecanismo que faculta a la Asamblea General a actuar si el Consejo de Seguridad no logra su deber de mantener la paz mundial debido al bloqueo por el derecho a veto de alguno de sus miembros permanentes.

En declaraciones a esta agencia Carolina Eltit, chilena detenida por Tel Aviv cuando participaba en la Flotilla humanitaria para Gaza, hizo un llamado a sumarse a las firmas.

Es importante frenar el sionismo, que cada país intervenga y los gobiernos no sean cómplices del genocidio, dijo.La activista denunció que fueron secuestrados en aguas internacionales, los golpearon, torturaron, algunos sufrieron abusos sexuales y estuvieron amarrados de pies y manos.

A pesar de que no pudieron llegar con la ayuda, considera que el esfuerzo valió la pena porque Israel quedó una vez más como un país violador de los derechos humanos y la situación en Gaza volvió a estar en los primeros planos.

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Comentarios
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