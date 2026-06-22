Solsticio de verano desde el 21 de junio

En Cuba, como en todos los países ubicados en el hemisferio norte de nuestro planeta, es decir de la línea ecuatorial hacia arriba, se inicia oficialmente el 21 de junio la estación de verano, fecha donde tiene lugar el solsticio

de verano, que es el momento que más el sol se aleja del ecuador de la tierra en el movimiento de traslación de esta alrededor del astro rey y que dura exactamente un año.

Pero hablar en Cuba de las estaciones del año es casi una quimera, porque cada vez más primavera, verano, otoño e invierno son una misma cosa y más en el sur oriental de la isla, donde las temperaturas siempre son elevadas y el sol, como se dice popularmente, raja las piedras.

Sin embargo, el verano tiene sus ventajas: Llegan las vacaciones escolares y la familia aprovecha para tomarse también su tiempo de descanso, ir a la playa, al río o al campismo, salir de paseo o de compras, disfrutar los carnavales y realizar cualquier otra opción recreativa de las tantas que se ofertan o que nosotros mismos generamos, incluso hay quienes aprovechan para tomarse un baño de sol considerando que es algo saludable.

Pero, ¡cuidado con el sol!, porque si bien los rayos solares son necesarios para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, y eso lo aprendemos desde pequeños en la escuela, también el astro rey es un enemigo muy peligroso para los que habitamos la tierra, porque le exposición exagerada a los rayos ultravioletas pueden resultar fatales y más en los últimos tiempo, donde estos se vuelven más agresivos a causa del cambio climático y del debilitamiento de la capa de ozono que protege nuestro planeta de las emisiones solares.

Ahora bien, ¿Cómo protegernos del sol y sus efectos? En primer lugar, evitar exponernos largamente a sus rayos ultravioletas sobre todo en el horario entre 10 de la mañana y cuatro de la tarde, y más si se está en la playa,

en el río o en el campismo, asimismo, debemos cubrirnos los ojos con gafas oscuras, usar gorras o sombreros de ala ancha que cubran nuestro rostro, fundamentalmente nariz, oreja y cuello, utilizar ropa holgada que cubra la mayor parte del cuerpo y emplear sombrillas de tonalidades oscuras, entre otras.

Estos son algunos consejos que si seguimos en el presente verano, que se inicia oficialmente hoy, usted estará velando por su salud y la de su familia, evitando sobre todo, exponernos mucho tiempo a los rayos solares que hoy por hoy son causantes del cáncer de la piel, enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años y que ocupa el segundo lugar entre las muertes por neoplasia, mundialmente, así como quemaduras que pueden dejar algunas secuelas de salud y marcas en la piel para toda la vida. De más está recordarles un viejo dicho de la sabiduría popular que dice, el que no oye consejos no llega a viejo. De eso se trata.