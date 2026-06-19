viernes 19 junio 2026
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Difunden en Cuba nuevas medidas económicas

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Prensa Latina
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Un amplio artículo en la prensa difunde hoy las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Cuba para resolver los más importantes problemas económicos del país.

El periódico Granma, en su edición de este viernes, refleja tales decisiones y pone los elementos más significativos de las propuestas.

Se trata de transformaciones económicas y sociales presentadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento cubano) con aprobación del líder de la Revolución Cubana General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez Señala el mensaje que para evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, un tema de vital importancia para el futuro del país, se realizó la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura.

El encuentro, con sede en el Palacio de Convenciones incluyó a diputados de La Habana y a aquellos que viven en la capital dadas sus responsabilidades.

Señala Granma que en el contexto más complejo que enfrenta el país desde el periodo especial, aparecen transformaciones de impacto estratégico en el modelo económico y social cubano, concebidas como un ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo.

Se muestran 390 propuestas, aceptándose el 66,7 por ciento y el resto se corresponde con el proceso de implementación, otras valoraciones positivas, así como aspectos que no constituyen transformaciones.

Como resultado del análisis de las propuestas de transformaciones realizado en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron incorporadas 69 recomendaciones. Apuntaron que el documento oficial recoge 176 propuestas de transformaciones, agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país.

Se aborda la Empresa Estatal Socialista, con ampliación del sistema empresarial estatal, descentralización, redimensionamiento de este sistema, incremento de facultades y otros asuntos fundamentales.

Incluye este tema en particular el destino de las utilidades, actualizar funciones y facultades de las Juntas de Gobierno, y ajustes salariales.Los cambios incluyen todo el sistema económico del país, las empresas privadas y su desempeño y las relaciones de propiedad, en un amplio espectro económico y social, reseña la publicación.

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Comentarios
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