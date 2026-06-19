viernes 19 junio 2026
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Partido comunista de India reitera compromiso de solidaridad con Cuba

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Prensa Latina
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El Partido Comunista de la India (Marxista) CPI(M) reiteró su compromiso con el respaldo a Cuba ante la creciente amenaza hoy de Estados Unidos contra el proyecto social humanitario de la nación caribeña.

La organización política india ratificó su apoyo a la lucha del pueblo cubano en la defensa del socialismo y la protección de su Patria, durante reuniones y seminarios de solidaridad antiimperialista con La Habana efectuados en todo Tamil Nadu con motivo del aniversario 98 del nacimiento del guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara el 14 de junio pasado.

Las actividades también tuvieron lugar en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a propósito del próximo centenario de su nacimiento el 13 de agosto venidero.

En la reunión de solidaridad en el distrito de Cuddalore, K. Balakrishnan, miembro del Buró Político del CPI(M), destacó la importancia de las luchas antiimperialistas y el papel del partido comunista en ese escenario.

Recientemente, en una comunicación para el canal de YouTube indio Left views, que desarrolla una serie denominada Let Cuba Lives (Dejen a Cuba vivir), el secretario general del Partido Comunista de la India (Marxista), M A Baby, exhortó a adoptar una postura firme de solidaridad con el país caribeño.

Baby denunció el peligro que amenaza al mundo y que afecta con más intensidad a Cuba, entre otros países, por los flagrantes actos de agresión del complejo militar-industrial y mediático, liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En ese sentido, recordó las amenazas de Trump de “tomar Cuba después de solucionar su conflicto con Irán” y de acciones de Washington para justificar un ilegal ataque militar contra la nación caribeña, como la injusta acusación contra el líder de la Revolución cubana Raúl Castro por un hecho legítimo de defensa de la soberanía nacional ocurrido hace más de 30 años.

Baby pidió a Nueva Delhi actuar de inmediato en solidaridad con Cuba, siendo esa nación un país amigo de India y hermano del Movimiento de Países No Alineados.

Todos debemos organizar nuestra firme solidaridad con el pueblo, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba, enfatizó.

Precisó que Cuba es una nación soberana con un sistema socialista y que intenta desarrollar una sociedad igualitaria, a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero y de las continuas y reforzadas agresiones de Estados Unidos contra ese pueblo.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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