Cuba celebra cumpleaños 95 de Raúl Castro Ruz

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al Líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, en ocasión de celebrarse su cumpleaños 95.

«Muchas felicidades, querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, noble título que reconoce al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las esencias. Cubano cubanísimo, con toda la fuerza que esa redundancia sugiera», escribió en la red social X.

«Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la Patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra», agregó.

Asimismo acotó que su larga vida es el triunfo del amor que ha dado a su pueblo y que ningún odio podrá jamás contra ese escudo blindado de entrañable afecto.

El primer ministro de la nación, Manuel Marrero, hizo extensiva la felicitación y acotó que para Cuba es un inmenso privilegio contar con su firmeza, su ejemplo y sus enseñanzas.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, hizo alusión a la fecha rememorando su trayectoria y protagonismo en la obra revolucionaria.

«Su vida ha estado consagrada a la Patria, desde sus primeros pasos en la lucha insureccional hasta su trascendental labor al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la direccion del pais. En cada etapa, ha demostrado una visión estratégica y un compromiso inquebrantable con los ideales de justicia social e independencia nacional», expresó.

Asimismo hizo énfasis en su carácter sereno, su sabiduría para conducir los momentos más complejos y la capacidad de escuchar.

«Su ejemplo inspira a las nuevas generaciones a defender la soberania y la unidad, así como los principios de solidaridad y antiimperialismo que él ha encarnado.¡ Muchas Felicidades, General de Ejército, y muchas gracias por tanto legado imborrable!», concluyó.